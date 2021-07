Championnat national de basketball: L’ASS sacrée aux dépens du FUS

28/07/2021

L’AS de Salé a été sacrée championne de la division excellence de basket-ball au titre de la saison 2020- 2021, en s’imposant face au FUS de Rabat sur le score de 84-81 en finale disputée lundi soir à la salle Prince Moulay Rachid de Berrechid. La finale a été marquée par une grande compétitivité entre les deux équipes qui n’ont pu se départager qu’aux derniers instants de la rencontre. L’ASS, qui a remporté le premier quart-temps sur le score de 21 à 19, a fait montre d’une forte volonté pour se distinguer en muselant le joueur du FUS Mustapha El Khalfi, et en multipliant les tirs à trois points remarquablement exécutés par l’Américain Terrel Stoglin. Au cours du 2ème quart-temps, la cadence du jeu a gagné en intensité avec de grands efforts fournis par les joueurs du FUS, notamment Abdelhakim Zouita et Mohamed Choua, qui ont buté sur la défense de l’ASS composée de Soufiane Kourdou et Adam Al Ghazi. Les deux équipes se sont quittées sur un nul (38-38) au terme de ce 2ème quart-temps. La bataille s’est poursuivie lors du 3ème quart-temps au cours duquel le coach de l’AS Salé, Said Al Bouzidi et celui du FUS, Mustapha Chiba ont opté pour la consolidation de la défense et les contre-attaques qui ont permis à l’AS Salé de remporter cette manche (61-59). Le dernier quarttemps étant ouvert sur toutes les probabilités avec une balance penchant parfois en faveur du FUS de Rabat et une autre fois pour l’AS Salé qui, grâce à l’expérience de Zakaria Mesbahi, a réussi à décrocher in extremis le titre de champion sur le score de 84 à 81. L’AS Salé s’est qualifiée pour la finale en s’imposant face au Kawkab de Marrakech (87-61), tandis que le FUS de Rabat s’est qualifié aux dépens de l’AS FAR (79-55).