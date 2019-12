Championnat du Maroc juniors de lutte

28/12/2019 A.B

Conformément à son programme annuel, la Fédération Royale marocaine des luttes associées enchaîne avec le championnat du Maroc des juniors dans les différents styles olympiques à savoir la lutte libre, la lutte gréco-romaine et la lutte féminine. Ce championnat, prévu ce dimanche à partir de 9h30 à la salle El Makhalif Ain Sebâa de Kénitra, verra la participation de tous les clubs affiliés à la FRML.

Avant l’entame des combats, il sera, bien entendu, procédé à la pesée, étape essentielle pour s'assurer du poids des compétiteurs et par la suite à l'élaboration d'un programme adéquat en fonction des catégories de poids olympiques existants.

Comme à l’accoutumée, les yeux du directeur technique Mustapha Benlemfered seront braqués sur le tapis pour découvrir de nouveaux talents en vue de renforcer l'ossature de l'équipe nationale en perspective des prochaines échéances continentale et arabe.