Championnat de l'Union nord-africaine de football : La liste de Nabil Baha

10/11/2024

L'entraîneur de la sélection marocaine des moins de 17 ans de football, Nabil Baha, a convoqué 20 joueurs en prévision du championnat de l'Union nord-africaine de football (UNAF), qualificatif à la phase finale de la Coupe d'Afrique des nations de la catégorie, indique la Fédération Royale marocaine de la discipline (FRMF).



Ce championnat se déroulera au Maroc, du 11 au 23 novembre, aux stades Père Jégo de Casablanca et El Bachir de Mohammedia, précise la FRMF dans un communiqué.



Lors de sa première sortie, le Maroc affrontera l'Egypte, le 11 novembre à Mohammedia (20h00), avant de défier la Tunisie, le 17 novembre à Casablanca (17h00). Les Lionceaux de l'Atlas seront opposés à la Libye, le 20 novembre à Mohammedia (20h00), et concluront ce championnat face à l'Algérie, le 23 du même mois à Mohammedia (18h00).



Voici, par ailleurs, la liste des joueurs convoqués:



Yassine Badaoui (FC Rouen/France), Hamza Bouhdi (FUS Rabat), Moncef Zekri (KV Mechelen/Belgique), Bilal Sokrate (Renaissance Berkane), Nassim El Masoudi (Bayer Leverkusen/Allemagne), Adam Safir El Khanouri (Lille/France), Adam Jout (Académie Mohammed VI de football), Abdellah Ouazzane (Ajax Amsterdam/Pays-bas), Ziyad Baha (Real Bétis/Espagne), Ouassim Derdak (Toulouse/France), Ilyas Belmokhtar (Monaco/France), Soufiane El Idrissi (Académie Mohammed VI de football), Ilyas El Arbaoui (Athletic de Bilbao/Espagne), Ilyas Hidaoui (Académie Mohammed VI de football), Ahmed Maouhoub (FUS Rabat), Oualid Akram Leghrissi (Maghreb Fès), Abdelaali Daoudi (FUS Rabat), Zakri El Khalfioui (Ajaccio/France), Ahmed Amine Kharoubi (Renaissance Berkane) et Ismail El Aoud (Valence/Espagne).