Championnat d'Afrique des clubs champions de handball : Mountada Derb Sultan accède aux demi-finales

18/10/2024

Le club Mountada Derb Sultan a poinçonné, mercredi, son billet pour les demi-finales du 45è Championnat d'Afrique des clubs champions de handball (hommes), organisé jusqu'au 19 courant à Laâyoune, après sa victoire face au Widad Smara par 23 à 20.



Widad Smara s’est assuré la qualification aux quarts en terminant 1er du groupe D avec 6 points, issus de trois victoires face à ASFA du Sénégal (26-20), au Mechal d’Ethiopie (40-18) et à Adjidja du Bénin (25-24).



Mountada Derb Sultan s’est, quant à lui, qualifié aux quarts à la faveur de sa 2e place dans le groupe C, après ses deux victoires contre Friendship du Cameroun (36-23) et Krikos d’Ethiopie, et une défaite lors de la 3e et dernière journée face au Zamalek d’Egypte (21-32).

Quant au Raja Agadir, il a été éliminé au stade des quarts de finale après sa défaite, mercredi, face à Al Ahly d’Egypte par 33 à 13.



Le Raja Agadir a terminé la phase de poules en 2ème position avec 3 points, issus d’un match nul face aux Ivoiriens de Don Bosco (21-21), une défaite face aux Flowers du Bénin (20-37) et une victoire au 3e tour contre FAB Yaoundé du Cameroun (21-20).



Dans le tableau féminin, l'équipe de l'US Nouasser n’a pu franchir le tour des quarts de finale de ce 45ème Championnat d'Afrique des clubs champions de handball, en s'inclinant face au club tunisien de l’Association sportive féminine du Sahel (26-28).



Au premier tour, l'équipe casablancaise s'était classée 3ème du groupe B avec 2 points. Elle s’était qualifiée aux quarts en tant que meilleure troisième des groupes A et C.



Laâyoune abrite le 45ème Championnat d'Afrique des clubs champions de handball jusqu'au 19 octobre.

Divers

Ammouta candidat au poste de sélectionneur de l'Arabie Saoudite



L'entraîneur marocain du club de football émirati d'Al Jazira, Houcine Ammouta, figure parmi les candidats au poste de sélectionneur de l'Arabie saoudite, en cas de limogeage de l'Italien Roberto Mancini, rapportent des médias.

L'ancien champion d'Europe avec l'Italie (2020) traverse une période délicate sur le banc de l'Arabie Saoudite, marquée par trois récentes sorties sans victoire.

Les Verts occupent la 3ème place de leur groupe dans les qualifications pour la Coupe du Monde 2026 avec 5 points.

Fort de ses récentes réussites avec Al-Nashama de Jordanie avec lesquels il a atteint la finale de la Coupe d'Asie 2023, Ammouta avait auparavant brillé en Botola du Maroc et en Ligue des Champions d'Afrique avec le WAC, en Coupe de la CAF avec le FUS Rabat et au Championnat d'Afrique des Nations des joueurs locaux (CHAN) qu'il a remporté avec le Maroc.



Reda Belahyane dans le viseur de l’Inter Milan



L’international marocain Reda Belahyane intéresse le club italien de l’Inter Milan, qui veut s’attacher les services du jeune milieu de terrain, rapporte mercredi la presse italienne.

Les Nerazzurri suivent de près les performances du sociétaire de Hellas Vérone, club de la Serie A, ont rapporté les médias locaux. Le talentueux joueur de 20 ans, qui a réussi ses débuts avec les Lions de l'Atlas mardi contre la sélection de la République centrafricaine, est également convoité par d’autres grands clubs européens comme l’AC Milan (Serie A/Italie), l’Olympique de Marseille (Ligue 1/France) ou encore Chelsea (Premier League/Angleterre).

Formé au club français OGC Nice, Belhayane est sous contrat avec Vérone jusqu’au 30 juin 2028.



Le Maroc accueille la LDC féminine



Le Maroc accueillera l'édition 2024 de la Ligue des Champions d'Afrique féminine du 9 au 23 novembre 2024, a annoncé la Confédération africaine de football (CAF). Au total, huit clubs s'affronteront pour remporter le titre de cette édition, précise la CAF sur son site officiel, notant que six tournois zonaux ont été organisés afin de qualifier six équipes, en plus de l'hôte et du tenant du titre. Il s'agit de l'AS FAR (Hôte - vainqueur en 2022), le Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud - Tenant du titre), les Aigles de la Médina (Sénégal - UFOA A), Edo Queens (Nigeria - UFOA B), le TP Mazembe (RD Congo - UNIFFAC), Commercial Bank of Ethiopia (Ethiopie - CECAFA), University of Western Cape (Afrique du Sud - COSAFA) et Tutankhamun (Égypte - UNAF).

L'accueil de cette compétition par le Maroc fait suite à l'organisation réussie de la Coupe d'Afrique des Nations féminine 2022, qui a également connu un succès retentissant, se félicite l'instance faîtière du ballon rond africain.

Le Maroc avait déjà eu l'honneur d'accueillir l'édition 2022 de la LDC féminine, la plus importante compétition de football féminin de clubs en Afrique, rappelle-t-on de même source. Depuis sa création, la Ligue des Champions de la CAF a joué un rôle crucial dans le développement du football féminin sur le continent africain.