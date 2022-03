Championnat d’Afrique des U14 de tennis: Consécration de l’équipe du Maroc

31/03/2022

L'équipe marocaine de tennis des moins de 14 ans a remporté le Championnat d’Afrique, tenu du 15 au 28 mars au Caire.



Ainsi, l’équipe nationale de double, composée de Camil Guessous et Ali Missoum, a été sacrée championne d’Afrique des U14, alors que Ali Missoum est devenu champion d’Afrique en simple, en battant Guessous Camil 6-2, 6-2.



Le Maroc était représenté à cette compétition par les joueuses Ahamout Tasnime, Achouri Wassila, Essaoudi Sarah et Adil Sophia et dans le tableau des garçons par Ali Missoum, Camil Guessous, Mehdi Cherkaoui et Ghali Salaheddine. L’encadrement technique de la sélection nationale était assuré par les entraîneurs Hamid Abderrazaq et Saber Nezha.