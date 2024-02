Championnat d'Afrique d'haltérophilie. 15 médailles pour le Maroc

13/02/2024

L'équipe nationale d'haltérophilie a raflé 15 médailles (2 or, 10 argent, 3 bronze) lors du championnat d'Afrique de la discipline, tenu du 2 au 9 février courant à Ismaïlia en Egypte.



Les deux médailles d'or du Maroc, lors de ce championnat dont les résultats comptent pour la qualification aux Jeux Olympiques Paris-2024, ont été remportées par Bilal Bouamar dans la catégorie +109 kg.



Les 10 médailles d'argent ont été décrochées par Said Alioua (96 kg/3 médailles), Maha Fajr Islam (49 kg/3 médailles), Aya Amerane (64 kg/3 médailles) et Bilal Bouamar (1 médaille).



Les 3 médailles de bronze ont été glanées par Rokaya Sabihi (76 kg/2 médailles) et Dounia Lahriouch (64 kg/1 médaille).



Le Maroc occupe la 3ème place du classement général par équipe, derrière l'Egypte, 1ère avec 43 médailles (26 or, 12 argent, 5 bronze) et la Tunisie, 2ème avec 28 médailles (10 or, 10 argent et 8 bronze).



Lors de ce championnat, le Maroc a été représenté par les haltérophiles Maha Fajr Islam (49 kg), Aya Amerane (64 kg) et Rokaya Sabihi (76 kg) chez les dames, et par Said Alioua (96 kg) et Bilal Bouamar (+109 kg) chez les hommes, encadrés par le directeur technique national Mohamed Nehassi, aux côtés des entraineurs Mohamed Nouri et Nabil Benabdessalam.



L'arbitrage marocain a été également représenté lors de cette compétition continentale par les arbitres Ahmed Chennaoui et Mohamed Farih.



Divers

Botola Pro D1

Résultats et suite du programme de la 17e journée de la Botola Pro D1

HUSA-JSS : 2-1

MAS-FUS : 1-2

OCS-MAT : 2-1

Les matches IRT-RSB, ASFAR-Raja, CAYB-RCAZ, UTS-MCO et WAC-SCCM devaient être disputés dimanche.



Championnat D2

Voici les résultats et la suite du programme de la 16è journée de la Botola Pro D2 "Inwi" de football:

CJBG-RAC : 1-1

DHJ-RBM : 2-1

CAK-OD : 2-2

I.Marrakech-JSM : 0-3

USMO-KACM : 1-1



Les matches ASS-SM, CODM-RCOZ et OCK-WAF devaient avoir lieu dimanche.