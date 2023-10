Championnat arabe des clubs de basketball: Participation de l’ASS et Majd Tanger

02/10/2023

La 35è édition du Championnat arabe des clubs de basketball se déroule du 1er au 12 octobre à Doha et réunit les plus grandes équipes de la discipline sur la scène arabe, dont deux représentants du Maroc, l'Association Sportive de Salé (ASS) et Majd Tanger.



Le tirage au sort de cette fête de la balle orange a placé les Slaouis dans le groupe C aux côtés D'al-Qaddisiya du Koweït, Al-Wahda de Sanaa (Yémen) et d’Al-Fath (Arabie Saoudite), alors que les Tangérois évolueront dans le groupe D qui comprend Al-Ahly d’Egypte, Dejla Université d’Irak, Al-Ittihad de Libye et Club Beyrouth du Liban.



Les Pirates du Bouregreg entameront la compétition lundi face au club yéménite d’Al-Wahda, avant d’affronter Al-Qadissiya mardi (3 octobre) puis Al-Fath saoudien jeudi au titre de la dernière rencontre du 1er tour.



Pour sa part, le club du Détroit jouera ses matchs du 1er tour successivement contre le Club de Beyrouth, Dejla Université, Al-Ahly d’Egypte puis Al-Ittihad libyen.



Le Qatar Sports Club, hôte de la compétition, a hérité du groupe A avec Al-Muharraq du Bahreïn, le Koweït Club et Al-Bureij Service de Palestine, alors que le groupe B est composé d'Al-Ahly du Qatar, Al-Ittihad d'Alexandrie, Al-Seeb d'Oman, Dynamo du Liban et Ittihad Alger.