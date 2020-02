Championnat arabe de tir sportif : De l’or pour le Marocain Abdelmounaim Bouain

05/02/2020

Le Marocain Abdelmounaim Bouain a remporté, lundi, la médaille d'or au Trap 50, au terme des épreuves comptant pour le Championnat arabe de tir sportif, organisé sous la présidence de SAR le Prince Moulay Rachid, au club Les chênes de tir et de loisirs d'El Arjat (banlieue de Salé), du 31 janvier au 9 février.

*****Bouain, âgé de 18 ans, s'est adjugé la première position à la faveur d'un score de 43 points, devant le Koweïtien Abdulrahman Alfaihan qui a décroché la médaille d'argent avec un total de 40 points, tandis que la médaille de bronze est revenue à son compatriote Talal Alrashidi qui a terminé à la troisième place avec 33 points.

Au classement général par équipes de la même compétition, la sélection nationale, composée de Abdelmounaim Bouain et Driss Haffari a remporté la médaille d’argent.

La médaille d'or est revenue, quant à elle, à la sélection koweïtienne, composée de Naser Meqlad, Talal Alrashidi et d'Abdulrahman Alfaihan, tandis que la médaille de bronze a été décernée à la sélection égyptienne, composée d'Ahmed Zaher, Ahmed Kamar et Abdelaziz Mehelba.

Dans une déclaration à la MAP à cette occasion, Bouain a indiqué que le Championnat arabe a été marqué par une rude concurrence, notamment avec la participation de tireurs du Koweït et de d'Egypte, ajoutant qu'il a su vaincre ses rivaux grâce aux entraînements qu'il a effectués en préparation à cet événement sportif, qui comprend également le Grand prix du Maroc du tir sportif.

Le tireur du Club Ifran et de la sélection nationale a fait savoir que son futur objectif est de remporter le Championnat marocain, prévu également cette année, "surtout qu'il n'a pas eu la chance de se qualifier pour les Jeux olympiques de Tokyo l'été prochain", dans lesquels le Royaume sera représenté par Ibtissam Marirhi. Il a indiqué dans ce sillage qu'il poursuivra ses entraînements sous la supervision de son entraîneur italien, Diego Casperini, dans l'optique d'obtenir des résultats positifs lors des compétitions internationales et continentales. Les tireurs participant à cette manifestation figurent parmi les meilleurs et les plus compétents au niveau mondial, dont plusieurs ont remporté des médailles olympiques, ou des championnats internationaux et continentaux, et appartiennent aux plus prestigieuses écoles de tir sportif du monde.

Par ailleurs, la Marocaine Yasmine Marighi a remporté dimanche la médaille d'argent au Trap 50. Elle s'est adjugé la deuxième position à la faveur d'un score de 37 points, derrière l'Egyptienne Suzan Khairallah qui a décroché la médaille d'or avec un total de 42 points, tandis que sa compatriote Maggy Ashmawy a terminé à la troisième place avec 29 points.

L'autre Marocaine de la compétition, Yasmina Mesfioui a fini à la quatrième position avec un total de 22 points.

Dans une déclaration à la MAP à l'issue des épreuves, Yasmine Marighi a indiqué que le Championnat arabe a été marqué par une rude concurrence, notant qu'elle a pu garder sa concentration et ainsi décrocher la deuxième place.

Ce tournoi constitue une opportunité pour se préparer pour les JO de Tokyo, qui se tiendront cet été, a relevé Yasmine, mettant en avant l'encadrement de l'entraîneur de l'équipe marocaine qui joue un rôle majeur dans l'amélioration des performances techniques de toutes les tireuses.

Grand prix international du Maroc

L'Italien Daniele Resca a remporté, lundi, la médaille d'or au Trap 50, au terme des épreuves comptant pour le Grand prix international du Maroc de tir sportif, organisé sous la présidence de SAR le Prince Moulay Rachid, au club Les chênes de tir et de loisirs d'El Arjat (banlieue de Salé), du 31 janvier au 9 février.

Resca a remporté la médaille d'or après avoir terminé premier du classement général avec 47 points, devançant le Péruvien Ferreira De Souza, qui a décroché la médaille d'argent après avoir terminé les cinq tentatives avec un total de 45 points.

La médaille de bronze est revenue, quant à elle, à l'Italien Massimo Fabbrizi avec 36 points, tandis que le premier tireur marocain de la compétition, Abdelmounaim Bouain a occupé 16ème place avec un total de 116 points.

Cette manifestation sportive est marquée par la participation de 105 tireurs représentant 17 pays, à savoir le Maroc, l'Algérie, le Portugal, le Mexique, la Grande-Bretagne, les Etats-Unis, la République tchèque, la Belgique, la Russie, l'Italie, le Qatar, le Pérou, le Sénégal, la Finlande, le Koweït, l'Espagne et le Chili.