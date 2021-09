Championnat arabe de judo des juniors: Consécration de la sélection marocaine

19/09/2021

La sélection nationale marocaine de judo (juniors) a remporté le championnat arabe de la discipline, qui s'est déroulé au Caire du 11 au 16 septembre, en remportant cinq médailles, dont trois en or.



Avec leurs trois médailles d'or, une en argent et autant en bronze, les nationaux ont devancé leurs homologues du Koweït, alors que les Egyptiens ont complété le podium.



Se sont accaparés l'or, Hassan Doukali (-73 Kg), Anouar Zghari (-81 Kg) et Hamza Abdelaoui (-90 Kg). Toujours chez les (-90 Kg) Yassine El Atoui a remporté l'argent, alors que son compatriote Zakaria Lmaalem (-66 Kg) s'est adjugé le bronze.



Chez les dames, les Egyptiennes ont dominé les compétitions avec 7 médailles d'or, 5 d'argent et 3 de bronze. L’Egypte a également pris le dessus chez les cadets, avec 7 médailles d'or, 6 d'argent et 11 de bronze, devant les EAU (2è), le Koweït (3è), la Jordanie, la Tunisie et le Yémen.