Championnat arabe de cyclisme: Le Maroc décroche deux médailles de bronze en individuel

20/12/2023

Les coureurs cyclistes marocains Mehdi Arbaoui (juniors) et Salima Hariri (U23) ont remporté, mardi à Riyad, la médaille de bronze de la course contre-la-montre du Championnat arabe de cyclisme.



Grâce à ces résultats, la récolte du Maroc est passée à quatre médailles, deux en or et deux en bronze.

Lundi, la sélection nationale seniors a remporté la médaille d'or de la course contre-la-montre par équipes.



L’équipe marocaine, composée d’Achraf Ed-doghmi, Mohcine Al Korji, Adil Al Arbaoui et El-Houssine Sebbahi, a parcouru les 62 km de l’épreuve en 1h 12 min 41 sec, devant les sélections émiratie (1:13.13) et algérienne (1:15.50).



La sélection juniors avait décroché, dimanche, la médaille d’argent, en parcourant les 54 km de l’épreuve en 1:08.55, derrière la sélection irakienne (1:08.41) et devant l’équipe algérienne (1:09.28). Elle était composée d’Achraf Karimi, Mehdi Arbaoui, Saad Aid Akbour et Yahya Bourkila.



L'équipe nationale de cyclisme (hommes et dames) participe, aux côtés d’équipes de 11 pays arabes, à ce championnat.



Plus de 400 cyclistes, représentant le Maroc, la Tunisie, les Emirats arabes unis, la Syrie, le Bahreïn, la Libye, l'Algérie, le Qatar, l'Irak, l'Egypte et l'Arabie Saoudite, s’affrontent lors de ce championnat, organisé en coopération avec la Fédération arabe de cyclisme sous l’égide de l’Union cycliste internationale.