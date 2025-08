Championnat arabe d'échecs à Casablanca : Victoire de l'Egyptienne Joy Romany et du Palestinien Majed Altell

31/07/2025

L’Egyptienne Joy Romany et le Palestinien Majed Altell ont remporté, récemment à Casablanca, le championnat arabe d’échecs des épreuves individuelles juniors filles et garçons (U20).



Joy Romany a devancé Ahlam Rachid des Emirats Arabes Unis, arrivée deuxième, alors que la troisième place est revenue à la Tunisienne Yasmine Kamha.



Pour ce qui est de Majed Altell, il a occupé la première place du podium devant Mohamed Said des Emirats Arabes Unis. La troisième place est revenue, ex-aequo, à l'Egyptien Hamid Wafa et au Libyen Youssef Lehssadi.



Organisé par l’Union arabe d’échecs, en partenariat avec la Fédération Royale marocaine de la discipline, ce championnat, qui a bénéficié du soutien du ministère de l’Education nationale, du Préscolaire et des Sports et du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, a été également marqué par la tenue des épreuves des catégories d’âge de U8 à U18.



Dans une déclaration à la MAP, la présidente de la Fédération Royale marocaine des échecs (FRME), Bouchra Kadiri, a souligné le succès de ce championnat, toutes épreuves confondues, qui a connu la participation de 216 joueuses et joueurs issus de 13 pays arabes, dont 58 représentant le Maroc.



Elle a indiqué que ces épreuves, tenues sous l’égide de l’Union arabe des échecs, ont permis de mettre en lumière des jeunes talents marocains que la fédération entend accompagner.



Le président de l’Union arabe d’échecs, Sheikh Dr. Khalid Bin Humaid Al Qasimi, a salué, pour sa part, la réussite du championnat arabe d’échecs organisé au Maroc, mettant en avant la qualité exceptionnelle de cette édition à tous les niveaux.



Il a relevé que cette compétition, qui a réuni des joueuses et joueurs issus de l’ensemble du monde arabe, s’est distinguée par un niveau de compétitivité élevé entre les différentes catégories d’âge, favorisant l’émergence de jeunes talents prometteurs appelés à briller dans les prochaines échéances.



De son côté, Majed Altell s’est dit très heureux de son sacre au Maroc marquant également l’obtention du titre de Maître International (IM), exprimant, à cette occasion, son souhait de participer à de futures compétitions arabes.



Pour sa part, Joy Romany, âgée de 16 ans, s’est dite fière d'avoir réussi à conserver son titre au championnat arabe d'échecs, faisant part de son ambition de continuer à progresser et à s'illustrer dans les différentes compétitions.