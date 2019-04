Championnat D1 : La quête aux points bat son plein

Arbitrage égyptien pour le match RCOZ-MAT

02/04/2019 K.B

Après les matches WAC-CRA et RSB-OCK devant avoir lieu hier, le Championnat national de football Maroc Telecom Pro 1 se poursuivra ce mardi et mercredi avec la programmation de la 23èmemanche.

Ainsi, la journée de mardi sera marquée par la programmation de quatre rencontres. A 16h, le Youssoufia de Berrechid reçoit le MCO sur la pelouse de son stade municipal. Avec 31 points chacun, le match sera sans grand enjeu du fait que l’objectif du maintien pour les deux clubs est pratiquement atteint. Un match intéressant tout de même entre deux équipes qui développent un jeu plaisant.

A 18h, l’OCS reçoit le Hassania d’Agadir au stade El Massira de Safi. Les locaux, poussés par leur public, partent favoris, mais ce serait sans compter sur la détermination des Gadiris qui, après le dernier (5-1) infligé au KACM lors de la dernière journée, chercheront à empocher les points de la partie.

A 19h, le FUS accueille le DHJ au complexe Moulay El Hassan de Rabat. Un test difficile pour les locaux qui semblent mal partis en cette saison et qui risquent de se retrouver dans la zone de relégation en cas de défaite. De l’autre côté, l’arrivée de Badou Zaki à la tête du staff technique n’a pas encore donné le résultat escompté, mais le club est plutôt dans une situation plus confortable que son adversaire du jour.

A 20h, le RCOZ reçoit le MAT au stade municipal de Oued Zem. Un match du bas du tableau à six points au cours duquel chaque équipe cherchera à embourber l’autre, une opportunité et un piège pour l’une comme pour l’autre, où le gagnant pourrait espérer échapper à la zone de turbulences.

Mercredi, l’IRT croisera le fer avec l’AS FAR au grand stade de Tanger à partir de 16h. Une belle affiche entre deux formations qui occupent des places confortables au classement et qui développent un jeu ouvert ces derniers temps. Toutefois, les locaux partent favoris puisque troisièmes au tableau, les chances de décrocher un billet pour les compétitions africaines restent probables.

A 18h, le KACM reçoit le Raja de Casablanca au grand stade de Marrakech. Ayant perdu le dernier match face au HUSA par 5 buts à un, le KACM qui vient de limoger son nouvel entraîneur Jawad El Milani, sera à rude épreuve face au vainqueur de la Super Coupe africaine, le RCA. Rien ne va plus pour le club de la ville ocre et, à moins d’un miracle, avec 19 points et dernier au classement, les carottes semblent cuites. En face, comptant encore trois matchs en retard, les Verts joueront leurs chances jusqu’au bout pour décrocher au moins le ticket de dauphin.

Programme avec arbitres

Mercredi

16h00 : CAYB-MCO au complexe municipal à Berrechid (Redouane Jiyed)

18h00 : OCS-HUSA au stade El Massira à Safi (Mohamed Nhyeh)

19h00 : FUS-DHJ au stade Prince Héritier Moulay El Hassan (Noureddine Jaafari)

20h00 : RCOZ-MAT au stade municipal d’Oued Zem (Ibrahim Ali Essayed Ali Nordine-Egypte)

Jeudi

16h00 : IRT-FAR au Grand stade de Tanger (Karim Sabry)

18h00 : KACM-RCA au Grand stade de Marrakech (Abderrahim Yaagoubi)