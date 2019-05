Championnat D1 : Bouffée d’oxygène pour le KACM

Ça se complique pour le CRA

07/05/2019

Le Kawkab de Marrakech s’est imposé à domicile face à l’Ittihad de Tanger (3-1), dimanche soir en match de la 27è journée de Botola Maroc Telecom D1 de football.

Les locaux se sont imposés grâce à des réalisations signées Mohamed Boulacsout (47è), Moussa Coulibaly (87è) et Abdelghafour Mahri (90è+5). Les Tangérois avaient réduit le score par le biais d’Ahmed Chentouf (70è).

Après ce succès, le KACM se hisse à la 15è position avec 26 points, réduisant l’écart avec le MAT, premier non relégable, à deux unités.

L’IRT stagne à la 3è place avec 39 points.

A propos du Moghreb de Tétouan, il a surclassé dans ses bases le Chabab Rif Al Hoceima (2-1). Les locaux ont ouvert le score à la demi-heure du jeu par Diez Martin Bengoa, avant d’encaisser, sept minutes plus tard, un but d’égalisation signé Youssef Bouchatta. Youness Hawassi va s’illustrer en deuxième période pour inscrire le but victorieux à la 73è minute et offrir les trois points aux siens. Bengoa a laissé filer l’occasion d’égaliser, en ratant un pénalty en toute fin de rencontre (90è+4).

Ce résultat n’affecte en rien la position des deux adversaires. Le MAT occupe la 14è position avec 28 points, mais parvient cependant à réduire l’écart, à deux unités, avec l’AS FAR (13è). Le CRA (23 pts) est bon dernier

Le troisième match disputé dimanche entre le Youssoufia de Berrechid et le Difaâ d'El Jadida s’est soldé sur un nul (1-1).

Les locaux ont ouvert le score à la 57è minute du jeu par Youssef Chaina, avant qu’El Mahdi Karnass n’égalise pour le DHJ, à neuf minutes de la fin de la rencontre.

Après cette victoire, le DHJ se hisse à la 5è place avec 37 points, une longueur d’avance sur son adversaire du jour, qui occupe la 6è position, aux côtés de l’Olympic de Safi.

Pour rappel, trois matches comptant pour cette journée ont été disputés samedi. Ainsi, dans le derby de la capitale, le FUS a eu raison de l’ASFAR (1-0). La rencontre ayant opposé le RCOZ au Raja s’est soldée par trois partout tandis que le MCO et le HUSA se sont séparés sur le score d’un but partout.

A noter que mercredi en nocturne (21h30), le stade El Massira à Safi abritera le match qui mettra aux prises l’OCS avec la RSB, alors que la rencontre opposant le WAC avec l’OCK aura lieu après la tenue de la 28ème journée du championnat.