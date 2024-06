Chambre des représentants: Une délégation palestinienne loue les initiatives de SM le Roi pour la défense de la cause palestinienne

28/06/2024

Une délégation palestinienne a loué les nobles initiatives de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, pour la défense de la cause palestinienne, ainsi que la solidarité avec le peuple palestinien.



Actuellement en visite au Royaume à l’invitation de l’Agence Bayt Mal Al Qods, les membres de la délégation, reçus mercredi par le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi El Alami, ont tenu à exprimer leur gratitude et leurs sincères remerciements à Sa Majesté le Roi, Président du Comité Al Qods, pour Ses efforts visant à soulager les souffrances des Palestiniens, à travers le déploiement d’une opération humanitaire d’aide médicale destinée aux habitants de la bande de Gaza, indique un communiqué de la première Chambre.



La délégation palestinienne a, par la même occasion, mis en avant les efforts sincères et le travail inlassable de l’Agence Bayt Mal Al Qods, notamment l'aide apportée et les projets mis en œuvre, à même de préserver l'identité civilisationnelle de la ville sainte, souligne la même source.



Les membres de la délégation ont également saisi cette occasion pour donner un aperçu sur la situation actuelle dans la bande de Gaza et faire part des souffrances qu’endure le peuple palestinien en cette conjoncture difficile.



De son côté, M. Talbi El Alami a réaffirmé la position du Royaume du Maroc envers la cause palestinienne, ainsi que le soutien des Marocains, sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, à la cause palestinienne juste.



Il a, en outre, mis l'accent sur les différentes initiatives Royales s'inscrivant dans le cadre de l'attention particulière que Sa Majesté le Roi accorde à la cause palestinienne et à la défense des droits des Palestiniens.



Ont pris part à cette rencontre l'ambassadeur de Palestine au Maroc, Jamal Choubki, et le directeur chargé de la gestion de l'Agence Bayt Mal Al Qods Acharif, Mohamed Salem Cherkaoui.