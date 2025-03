Chambre des représentants : Clôture du programme "Implication des jeunes dans l’action parlementaire"

26/03/2025

Le programme "Implication des jeunes dans l’action parlementaire", visant à renforcer la participation des jeunes dans l’action parlementaire et à les initier aux prérogatives constitutionnelles de la Chambre des représentants, s’est clôturé mardi à l'institution législative.



La cérémonie de clôture, qui s’est déroulée en présence du président de la Chambre, Rachid Talbi Alami, a été consacrée à la présentation du bilan et les recommandations du programme lancé par l'Institution en partenariat avec la Fondation Westminster pour la Démocratie, au cours de la période allant d’avril 2022 à mars 2025, au profit d'une cinquantaine de jeunes appartenant à des partis politiques représentés à la Chambre des représentants, ainsi qu’aux associations actives dans le domaine parlementaire.



Dans une allocution de circonstance, M. Talbi Alami a mis l'accent sur l'importance de former les jeunes aux principes politiques et démocratiques, et de leur permettre de découvrir de près les travaux, les procédures et les réalisations de l'institution parlementaire, notamment dans le contexte national marqué par l'élargissement et la consolidation des réformes en cours conformément à la Vision sage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.



À cet égard, il a rappelé que la Constitution du Royaume accorde un grand intérêt aux droits des jeunes, ainsi qu'au droit de la société civile à encadrer les initiatives des citoyens et à élaborer, mettre en oeuvre et évaluer les politiques publiques aux niveaux local et national, mettant l’accent sur la nécessité d’investir ces droits au service de la Nation.



Le président de la Chambre a, également, appelé les participants à capitaliser sur les résultats positifs dudit programme et à œuvrer davantage en faveur de la création de nouveaux mécanismes et projets de nature à renforcer l'ouverture, le dialogue et le partage de la culture parlementaire et démocratique, tout en assurant sa durabilité.



L'objectif étant de renforcer la confiance dans les institutions, de promouvoir la participation à la chose publique, de préparer un citoyen avisé en termes de choix et d'opinions, et de consolider la cohésion sociale, a-t-il soutenu.



Par ailleurs, M. Talbi Alami a salué la coopération exemplaire unissant la Chambre des représentants et la Fondation Westminster, qui a permis de générer des résultats significatifs en matière de formation et de mettre en avant les bonnes pratiques parlementaires.



De son côté, la directrice du Bureau de la Fondation Westminster pour la Démocratie, Fatiha Ait Oulaid, a présenté le bilan de la mise en oeuvre du programme qui a été marqué par la participation de 27 jeunes des organisations de la société civile et de 21 autres issus des partis politiques, notant que 48% des participants, venant de diverses régions du Royaume sont des femmes, contre 52% d'hommes.



Ce programme a été marqué par l'organisation de cinq sessions de formation couvrant divers aspects de l’action parlementaire et 26 ateliers à distance, impliquant 4 groupes de travail qui ont planché sur 4 documents politiques portant sur des thématiques liées aux jeunes et aux sujets d’actualité, a-t-elle fait savoir, ajoutant que ces ateliers ont été supervisés par le personnel de la Chambre des représentants et des experts nationaux et internationaux.



Ce programme, a-t-elle poursuivi, a permis de renforcer les capacités des participants dans les domaines de la législation, du contrôle de l’action gouvernementale, d'évaluation des politiques publiques et des relations étrangères et diplomatiques parlementaires, tout en les familiarisant avec les techniques de communication, de plaidoyer et d’élaboration des politiques fondées sur des preuves.



De même, le programme a permis de créer un réseau diversifié et homogène de jeunes représentant des formations politiques et des acteurs de la société civile, tout en leur permettant d’exprimer leurs idées, a-t-elle fait observer, mettant l’accent sur l'importance de la volonté politique dans la consolidation de la culture de l’ouverture et du partage.



Les documents de plaidoyer ont porté sur diverses thématiques, dont "la promotion et l'encouragement des investissements émergents dans le domaine de l'IA", "les politiques publiques inclusives des jeunes pour la lutte contre le changement climatique: cas de la pénurie de l'eau" et "la participation des jeunes à la chose publique."