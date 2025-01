Chakib Benabdellah : Les architectes marocains sont pleinement conscients des enjeux climatiques

Le président du CNOA à la 39ème Journée nationale de l’architecte à Fès

16/01/2025

La ville de Fès a accueilli, mardi 14 janvier, la 39ème Journée nationale de l’architecte, presque un an jour pour jour, après Marrakech. Cette édition a été l’occasion de rappeler la dimension citoyenne de l’architecte, sa responsabilité face au changement climatique et d’échanger autour des problématiques de l’énergie et de l’eau.



Architectes, experts et décideurs ont pris part à ce rendez-vous annuel organisé, sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, par le Conseil national de l’Ordre des architectes (CNOA), en partenariat avec le ministère de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville.



S’inscrivant dans un contexte d’urgence environnementale, cette rencontre a été placée, cette année, sous le thème « L’architecte citoyen face au changement climatique : problématiques de l’énergie et de l’eau».



Axés sur le rôle central des architectes dans la transition vers un développement durable, les débats et interventions de cette édition ont mis en avant des approches novatrices pour répondre aux défis croissants liés au stress hydrique et à la gestion énergétique.



Animée par Mohamed Doukkali, philosophe et enseignant à l’Université Mohammed V de Rabat, la conférence inaugurale a offert une réflexion approfondie sur la dimension citoyenne de l'architecte. Celui-ci s’est également exprimé sur l'impact qui pourrait avoir sur tous les défis du secteur dont l'impact du changement climatique sur le cadre bâti et les écosystèmes urbains. Ce fut l’occasion pour l’universitaire de mettre en lumière les interactions entre les défis environnementaux, les pratiques architecturales et la résilience urbaine et sociale.



Ce rendez-vous annuel a été ponctué par des ateliers pratiques axés sur l’éco-conception des bâtiments et la gestion durable des eaux pluviales, avec l’objectif d’identifier des approches novatrices, conciliant durabilité, efficacité énergétique et respect des écosystèmes. Par ailleurs, des conférences thématiques ont abordé à cette même occasion des sujets variés tels que les stratégies d’adaptation des territoires face au changement climatique, le renforcement de la résilience hydrique et les innovations en matière d’éco-conception des bâtiments).



Il est à souligner que les participants ont également examiné des solutions concrètes pour répondre aux enjeux environnementaux et sociaux actuels.



La Journée nationale de l’architecte, instituée en hommage au discours historique prononcé par Feu Sa Majesté le Roi Hassan II le 14 janvier 1986 à Marrakech, a connu cette année la participation des présidents de grandes organisations professionnelles internationales à l’instar de l’Africa Union of Architects (AUA), l’Union méditerranéenne des architectes (UMAR), et la Fédération des architectes francophones d’Afrique (FAFA).



Etaient également présents, plusieurs délégations africaines représentées par leurs présidents, notamment l’Ordre des architectes de Tunisie, l’Ordre des architectes du Sénégal et l’Ordre des architectes de Côte d’Ivoire.



La présence de tous ces participants à la rencontre de Fès a été très appréciée par les organisateurs qui ont souligné la richesse inestimable des échanges, les perspectives diversifiées et le partage d’expériences et de bonnes pratiques.

Ces échanges ont grandement contribué à renforcer la collaboration internationale autour des défis architecturaux et des enjeux climatiques, ont-ils salué.



« Les architectes marocains, en tant qu’acteurs citoyens, sont pleinement conscients des enjeux climatiques. Ils veillent à adapter chaque projet à sa réalité locale. Cette Journée a constitué une plateforme essentielle pour approfondir nos réflexions et transformer nos pratiques en solutions concrètes au service des générations futures », a déclaré le président du CNOA, Chakib Benabdellah.



Il est à noter que lors de cette journée, un hommage a également été rendu aux architectes exemplaires pour leur engagement professionnel, y compris ceux disparus, ainsi qu’à ceux ayant œuvré remarquablement en faveur de la profession et de son rayonnement.



A signaler que la cérémonie d’ouverture a été marquée par la présence d’Adib Benbrahim, secrétaire d’État auprès de la ministre de l'Aménagement du territoire national, de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Politique de la ville, chargé de l’Habitat.



Alain Bouithy