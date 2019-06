Ces tournages qui ont tourné au drame : The Warrens of Virginia

Lors du tournage de The Warrens of Virginia, l’actrice Martha Mansfield a perdu la vie après qu’un membre du tournage a allumé une allumette près d’elle. Sa robe avait alors pris feu et la comédienne est décédée le lendemain des suites de ses blessures.