Ces tournages qui ont tourné au drame : Les anges de l’enfer

11/06/2019

Trois aviateurs et un mécanicien sont décédés lors de différents accidents sur le tournage. Howard Hughes fut également grièvement blessé en voulant lui-même effectuer une cascade en avion. Il fut incapable de redresser l’appareil et s’écrasa. Transporté à l'hôpital, il se remit d’un coma, d’une fracture crânienne et de lésions à la colonne vertébrale.