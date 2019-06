Ces tournages qui ont tourné au drame : Les 3 royaumes

04/06/2019

Lors d’une scène d’action tournée à Pékin, un petit bateau a été incendié et a percuté une embarcation. Le feu est devenu rapidement incontrôlable et l’accident a causé la mort d’un cascadeur de 23 ans. Six autres personnes ont été blessées.