Ces stars qui se sont mariées en secret

17/09/2019 Libé

Cameron Diaz et Benji Madden



« On s’est marié dans notre salon, devant nos amis », a expliqué l’actrice dans l’émission américaine Radio Andy. « On a fait une petite fête dans notre jardin et sur notre court de tennis ». Difficile de faire plus secret que le couple qui s’est marié en 2015 !