Ces stars qui ont vu leur carrière basculer

20/08/2019



Kate Moss



Véritable icône des podiums, Kate Moss symbolise aussi le train de vie décadent de ce milieu si particulier. En 2005, The Daily Mirror fait sa une sur des photos chocs du mannequin en pleine consommation de cocaïne. Le cliché provoque la stupeur en Grande-Bretagne, et la polémique poussera de grandes marques, à l'instar de H&M, Burberry et Chanel à lâcher leur égérie. Pourtant, Kate Moss, icône rock'n'roll, saura vite se relever de ce scandale.