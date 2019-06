Ces stars qui ont été sans abri : Carmen Electra

21/06/2019

L’actrice et mannequin américaine a rencontré des difficultés financières qui l’ont conduite à ne pas avoir de logement. Avant de devenir une star internationale, elle a été victime d’un vol par un ex-petit ami et a fini sans abri. Il lui a fallu un an pour régler la situation.