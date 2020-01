Ces stars mariées à leur amour de jeunesse

Samuel L.Jackson



Oui, ils ont tenu jusqu’à leur 33 ans de mariage, et vivront aussi longtemps que possible ensemble à Hollywood. Samuel et sa bien-aimée La Tanya Richardsonla vivent une belle histoire d’amour. Ils se voient pour la première fois au collège Morehouse et vivent depuis un véritable conte de fées.