Ces stars mariées à leur amour de jeunesse

17/01/2020

Jon Bon Jovi



Le rocker américain a fait la connaissance de sa dulcinée Dorothea Hurley sur les bancs de l'école. Depuis, le couple est inséparable et fête aujourd'hui plus de trente ans d'union. Ils ont quatre enfants, dont une fille et trois garçons.