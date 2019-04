Ces célébrités ont touché le fond : Mickey Rourke

06/04/2019

C'était l'un des acteurs les plus populaires des années 80 et 90. La drogue et l'alcool lui ont tout coûté. Après avoir touché le fond, il a subi de nombreuses opérations de chirurgie esthétique. Sa carrière a fait un revival grâce à sa performance dans "Sin City" (2005).