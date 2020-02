Cérémonie en l'honneur de l’EN féminine

27/02/2020

La Fédération Royale marocaine de football (FRMF) a organisé, mardi à Salé, une cérémonie en l'honneur de la sélection nationale féminine qui a remporté samedi à Tunis le tournoi de l’Union nord-africaine de football (UNAF). Lors de cette cérémonie tenue au Complexe Mohammed VI de football à Maâmoura, le président de la FRMF, Fouzi Lekjaa, a félicité les joueuses marocaines pour ce sacre, les appelant à redoubler d'efforts afin d'honorer le football féminin national lors des prochaines échéances. Dans ce sens, M. Lekjaa a indiqué que la FRMF mettra à la disposition de l'équipe féminine tous les moyens pour atteindre les objectifs escomptés. Il a, d'autre part, fait savoir qu'il tiendra, dans les prochains jours, une réunion avec la Ligue nationale de football féminin afin de mettre en place une feuille de route pour améliorer le niveau de la pratique.

De son côté, le directeur technique national, Osian Roberts, a fait part de sa satisfaction du bon rendement de la sélection lors du tournoi, mettant l'accent sur la nécessité de poursuivre le travail entamé afin d'améliorer davantage la qualité de jeu du football féminin. Pour sa part, l'entraîneuse adjointe de la sélection, Insaf Hannouk, a relevé que ce premier sacre de l'équipe nationale constituera un véritable décollage du football féminin et un catalyseur pour redoubler d'efforts au service de la discipline. L'équipe nationale effectuera au Royaume un stage de concentration, ponctué par des matchs amicaux face à des équipes africaines, afin de bien se préparer aux éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations au mois de juin, a-t-elle ajouté.

La capitaine de la sélection Naima Fadil a exprimé, à son tour, sa fierté et celle des joueuses de cette prouesse réalisée grâce aux entraînements intensifs et à la détermination du Onze national, saluant les efforts de la FRMF pour réunir les bonnes conditions de travail. La sélection a fait un carton plein après avoir pris le dessus sur la Tunisie (1-0), la Tanzanie (3-2), la Mauritanie (5-0) et l'Algérie (2-0) pour terminer à la première place du tournoi avec un total de 12 points.