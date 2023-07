Cérémonie de sortie des nouvelles promotions d'officiers de l’Académie Royale militaire de Meknès

10/07/2023

Sur Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d'Etat-Major Général des Forces Armées Royales, le Général de Division, Inspecteur Général des FAR et Commandant la Zone Sud, a présidé, vendredi à l’Académie Royale militaire (ARM) à Meknès, la cérémonie de sortie de la 97e promotion du Cycle normal des officiers et de la 16e promotion du Cycle spécial.



A cette occasion, le Général de Division, Directeur de l’ARM, a présenté le bilan annuel des activités de l’ARM, avant de proclamer les résultats obtenus par les Elèves-officiers, indique un communiqué de l'Etat-Major général des FAR.



Par la suite, l’Inspecteur Général des FAR a procédé à la remise des prix aux meilleurs Elèves nationaux et étrangers des différentes promotions, et du Diplôme des Etudes Universitaires et Militaires (DEUM) à la promotion sortante et a assisté à la cérémonie traditionnelle de remise des flambeaux et du drapeau de l'ARM à la promotion de troisième année, relève le communiqué. Conformément aux Hautes Orientations Royales, cette année a été marquée par la sortie de la première promotion des Officiers féminins issus de l’ARM.



Ces lauréates ont suivi leur formation pendant quatre ans au sein de la 97e promotion et serviront désormais dans les différents Armes et Services des FAR au même titre que leurs homologues masculins, précise la même source.



La 97e promotion des Elèves-officiers de l’ARM compte dans ses rangs plusieurs stagiaires étrangers des républiques du Burkina Faso, du Bénin, du Cameroun, de la Centrafrique, du Congo, de la République Démocratique du Congo, de la Côte d’Ivoire, du Gabon, de Guinée Conakry, de Guinée Equatoriale, du Madagascar, du Mali, de la Mauritanie, du Niger, du Sénégal et du Togo.