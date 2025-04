Cérémonie de signature de l'Accord de coopération en matière d’hydrographie, d’océanographie et de cartographie marine entre le Royaume du Maroc et la République Française

11/04/2025

En exécution des Très Hautes Instructions Royales, le ministre Délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de l’Administration de la Défense Nationale, Abdeltif Loudyi, a présidé jeudi au siège de cette Administration, la cérémonie de signature de l’Accord de coopération en matière d’hydrographie, d’océanographie et de cartographie marine conclu avec le ministère de la Défense de la République Française.



Ont pris part à cette cérémonie le Contre-Amiral, Inspecteur de la Marine Royale, ainsi que d’autres Hauts responsables des Forces Armées Royales, en présence de l'Ambassadeur de la République Française à Rabat, Christophe Lecourtier, accompagné d'une importante délégation française conduite par l’Ingénieur Général d’Armement Laurent Kerleguer, Directeur du Service Hydrographique, Océanographique de la Marine Nationale Française (SHOM), indique un communiqué de l’Administration de la Défense Nationale.



Cet accord s’inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération technique militaire maroco-française dans les domaines de l’hydrographie, de l’océanographie et de la cartographie marine. Il vise à consolider l’expertise de la Marine Royale Marocaine dans ce domaine et à consacrer le transfert de responsabilité en matière d’établissement et de diffusion de l’ensemble des cartes marines couvrant les eaux sous juridiction marocaine.



Par cet Accord, les deux parties réaffirment leur engagement commun en faveur d'une coopération fondée sur l’échange d’expertise et le renforcement mutuel des capacités techniques et opérationnelles, notamment de la cartographie marine, nécessaire à la sécurité maritime.