Cérémonie de remise des diplômes aux nouveaux lauréats du Conservatoire de musique de Casablanca

18/07/2023

Le Conservatoire de musique de Casablanca a organisé une cérémonie de remise des diplômes aux nouveaux lauréats de l'établissement au titre de l'année 2022/2023.



Cette cérémonie est le couronnement de plusieurs années de formation musicale dans divers domaines qui permet aux lauréats de tracer des parcours prometteurs.



A cette occasion plusieurs chansons du répertoire marocain, arabe classique et international ont été interprétées par les étudiants du conservatoire.



S'exprimant à cette occasion, le directeur général coordonnateur des conservatoires de musique de Casablanca, Abdellatif Benohoud, a mis l'accent sur la qualité de la formation dont bénéficient les étudiants au niveau des 16 établissements répartis sur les différents arrondissements de Casablanca.



M. Abdellatif Benohoud a de même souligné l'importance de la mise en place d'un orchestre de la musique arabe outre l'orchestre symphonique du conservatoire, ajoutant que l'établissement a programmé plusieurs activités artistiques et culturelles en vue d'encourager l'esprit créatif chez les étudiants.



Dans ce contexte, le conservatoire a abrité plusieurs activités durant cette année portant notamment sur la projection de films et l'organisation de spectacles musicaux et de danse, a ajouté le responsable, soulignant qu'il s'agit d'un système éducatif performant qui place le conservatoire au même rang que les conservatoires mondiaux et qui permet aux étudiants d'intégrer plusieurs conservatoires européens.

Bouillon

Festival



La ville de Sidi Ifni accueillera, du 20 au 29 juillet, la deuxième édition du Festival de la culture, des arts et des sports sous le signe : "L'harmonie culturelle et artistique, un levier de développement spatial et touristique".



Organisé par la province de Sidi Ifni, en partenariat avec le Conseil régional de Guelmim-Oued Noun, le Conseil provincial de Sidi Ifni et le Conseil communal de Sidi Ifni, ce festival connaîtra l'organisation de plusieurs activités artistiques, sportives et culturelles.

Le programme prévoit également des courses équestres et de dromadaires, des colloques, un concours de mémorisation et de récitation du Saint Coran, ainsi qu’une campagne de don de sang, une exposition de produits du terroir et d’artisanat et un carnaval.



Le festival est organisé cette année en partenariat aussi avec les Chambres régionales de l'artisanat et de l’agriculture, la Chambre des pêches maritimes de l’Atlantique centre, la Direction régionale de l'agriculture, la Délégation régionale de la pêche, la Direction régionale de la culture, la Direction régionale de l'Artisanat et du tourisme, la Fondation Phosboucraa, la Fondation du Sud et l'Association Ifni Initiatives.