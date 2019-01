Cérémonie de remise de Wissams Royaux au ministère de la Réforme de l'administration et de la Fonction publique

04/01/2019

Le ministre délégué chargé de la Réforme de l'administration et de la Fonction publique, Mohamed Benabdelkader, a procédé, mercredi à Rabat, à la remise de Wissams Royaux à cinq fonctionnaires de son département décernés à l'occasion de la Fête du Trône.

A cette occasion, un fonctionnaire a été décoré du Wissam de mérite national de classe exceptionnelle, une fonctionnaire a reçu le Wissam de mérite national de première classe et trois autres ont été décorés du Wissam de mérite national de deuxième classe.

Dans une déclaration à la MAP, le ministre délégué a félicité les fonctionnaires décorés, notant que cette distinction Royale se veut une reconnaissance des efforts inlassables consentis par ces fonctionnaires exemplaires en faveur de cette administration.

Il a souligné, par la même occasion, l'importance de ce département qui joue un rôle fondamental et responsable dans la réussite du chantier de la réforme de l'administration et la fonction publique, ajoutant que l'ensemble des cadres, fonctionnaires et responsables de ce département sont appelés à faire preuve d'assiduité, d'innovation et de discipline.