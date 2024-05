Cérémonie au siège de l’Etat-Major général des FAR à Rabat

A l’occasion du 68ème anniversaire des FAR

15/05/2024

Une cérémonie a été organisée, mardi au siège de l’Etat-Major général des Forces Armées Royales (FAR) à Rabat, à l’occasion du 68ème anniversaire des FAR.



Présidée par le Général de Corps d'armée Mohammed Berrid, Inspecteur général des FAR, Commandant la Zone Sud, la cérémonie a été marquée par le salut des couleurs nationales et la lecture de l’ordre du jour adressé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Chef suprême et Chef d’Etat-major général des FAR, aux officiers, officiers du rang et militaires du rang.



Dans cet ordre du jour, le Souverain a indiqué qu’"en ce jour glorieux, nous célébrons le soixante-huitième anniversaire de la création des Forces Armées Royales, et nos cœurs, aussi bien de Notre Auguste Personne que de l’ensemble des Marocains, sont remplis de sentiments de fierté à l’égard de toutes les composantes de notre vaillante armée, terrestres, aériennes, navales et Gendarmerie Royale. C'est pour Nous, Chef suprême et Chef d'État-major général des Forces Armées Royales, une occasion de vous renouveler Notre sympathie et satisfaction et vous exprimer Notre gratitude pour les sacrifices que vous consentez avec dévouement et négation de soi au service de l’intégrité territoriale et de la défense des frontières nationales".



"Le monde d’aujourd’hui connaît des tensions préoccupantes et des transformations accélérées et inédites, incarnées par la polarisation, la multiplicité des alliances et l’augmentation des probabilités de guerre dans différentes régions du globe", a affirmé Sa Majesté le Roi, soulignant que "cette conjoncture a imposé l’inéluctabilité de réviser les concepts de sécurité et de défense et d'adapter les programmes et les stratégies face à la recrudescence des menaces et des défis, afin d’accompagner cette situation et de s'y adapter".



Sa Majesté le Roi a aussi souligné qu’Il "veille constamment à développer les capacités des Forces Armées Royales, toutes composantes confondues, et à les doter de tous les moyens techniques modernes et des équipements nécessaires à travers des programmes de formation et de qualification de l'élément humain, tout en mettant en place des plans intégrés garantissant la disponibilité opérationnelle permanente et le renforcement de leurs capacités défensives en toutes circonstances".



Le Souverain a, par ailleurs, soutenu que "l’afflux sans précédent de nos jeunes en réponse à l'appel de la Patrie, dans le cadre du service militaire, qui a donné, depuis sa reprise, des résultats très positifs, reflète le succès continu de cette opération, dont Nous avons décidé d'en faire un chantier national ouvert selon une nouvelle vision en matière de formation et de qualification professionnelle, alliant le renforcement de l'esprit d'appartenance à la Patrie et la prise des responsabilités à l'ouverture des perspectives d'avenir et d'intégration à la jeunesse marocaine qualifiée physiquement, scientifiquement et techniquement pour une contribution agissante à l’essor économique et de développement du pays".



A cette occasion, plusieurs officiers, officiers du rang et militaires du rang ont été décorés de Wissams qui leur ont été décernés par le Souverain, Chef suprême et Chef d’État-major général des FAR.



Cette cérémonie a été marquée également par l’organisation d’un défilé militaire auquel ont pris part des détachements du Bataillon du quartier général relevant de l’Etat-major général des Forces Armées Royales.



Le 68ème anniversaire des FAR constitue une occasion pour se remémorer les importantes réalisations et les grands sacrifices consentis par cette prestigieuse institution qui veille sur les intérêts suprêmes de la Nation, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Chef suprême et Chef d’État-Major général des Forces Armées Royales.