Cérémonie à l’honneur de Soufiane El Bakkali

30/07/2022

Une cérémonie à l'honneur de l'athlète Soufiane El Bakkali, champion du monde du 3.000 m steeple, a été organisée, jeudi à Fès, à l’initiative de la commune de Fès, en présence de membres de sa famille et de personnalités locales et sportives.



De nombreux témoignages ont salué l'exploit réalisé par le champion du monde en remportant la médaille d'or du 3.000m steeple lors des Championnats du monde d’athlétisme 2022 à Eugene aux Etats-Unis d’Amérique, tout en mettant l’accent sur les performances accomplies par les champions marocains d’athlétisme dans diverses compétitions continentales et internationales.



D'autres témoignages ont également fait part du flambeau porté par Soufiane El Bakkali (26 ans) pour poursuivre avec brio le parcours des coureurs marocains qui ont hissé haut le drapeau national dans divers championnats internationaux.



L'accent a été aussi mis sur le rôle de la ville de Fès en tant que pépinière intarissable dans la formation de grands champions tels que Khalid Skah, Brahim Lahlaf et Asmae Leghzaoui.



Dans une déclaration à la presse, Soufiane El Bakkali a exprimé sa profonde joie pour sa consécration aux Championnats du monde d’athlétisme 2022, ajoutant que Fès a donné naissance à des champions qui ont hissé haut les couleurs nationales.



Dans une déclaration à M24, la chaîne d’information en continu de la MAP, l'entraîneur du champion du monde, Karim Telmsani, a souligné que Soufiane El Bakkali a gravi tous les échelons de la catégorie des mineurs au Club Ahl Fès, pour rejoindre la catégorie des jeunes, lors de la 2ème année, de l'équipe nationale, complétant l’opération de sa préparation.



La capitale spirituelle du Royaume regorge d'innombrables talents et compétences, a-t-il ajouté, faisant savoir que le Club Ahl Fès a renforcé les rangs de l'équipe nationale avec huit membres qui s'entraînent avec le champion Soufiane El Bakkali.



De son côté, le directeur de l’Académie régionale de l'éducation et de la formation (AREF) Fès-Meknès, Mohcine Zouak, a souligné l'importance de la nouvelle responsabilité qui combine le sport d'élite avec le sport scolaire, qui aura des résultats positifs dans la formation de nouveaux champions, et la gestion des espaces sportifs qui sont mis à leur disposition et l'amélioration de leur usage, notant que la région Fès-Meknès tend à la généralisation du parcours "sport et d'étude". Grâce à des champions comme Soufiane El Bakkali, il y aura un développement, une distinction et un accompagnement de nouveaux champions.



Le champion olympique marocain a décroché la médaille d'or en 8:25.13. L’argent a été remporté par le vice-champion olympique éthiopien Lamecha Girma (8:26.01), alors que le bronze est revenu au Kényan Conseslus Kipruto (8:27.92).



Auteur de la meilleure performance mondiale de la saison au meeting international Mohammed VI de Rabat début juin (7:58.28), l’athlète de 26 ans a offert au Royaume une médaille d’or, lui qui avait décroché le bronze à Doha en 2019 et l’argent à Londres en 2017.



Le Maroc a décroché 30 médailles, dont 10 en or, 12 en argent et 8 en bronze, lors des 17 précédentes éditions des championnats du monde d'athlétisme.



L'édition 1999 à Séville a été la plus prolifique avec cinq médailles: deux en or (Hicham El Guerrouj sur le 1.500 m et Salah Hissou sur 5000 m), deux en argent (Nezha Bidouane sur 400 m haies et Zahra Ouaaziz sur 5.000 m) et une en bronze (Ali Ezzine sur 3.000 m steeples). Le Maroc s'était alors classé au 5è rang mondial.