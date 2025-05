Centenaire du Notariat marocain : rencontre les 13 et 14 mai à Rabat pour célébrer un siècle d’engagement

12/05/2025

À l’occasion du centenaire du Notariat marocain (1925-2025), le Conseil national de l’Ordre des notaires du Maroc (CNONM) organise une rencontre d’envergure, les 13 et 14 mai à Rabat, sous le thème évocateur "100 ans du Notariat… l’encre qui préserve les droits, et le sceau qui bâtit la confiance pour l’avenir".



Initié en collaboration avec le ministère de la Justice, ce rendez-vous historique rassemblera plus de 500 participants, parmi lesquels des notaires marocains et étrangers, des magistrats, des universitaires, des représentants institutionnels ainsi que des experts du droit à l’échelle nationale et internationale, indique un communiqué des organisateurs.



L’événement mettra à l’honneur un siècle de contribution du notariat à la stabilité juridique, à la sécurisation des transactions, à l’amélioration et la moralisation du climat des affaires, ainsi qu’au renforcement de l’attractivité des investissements, dans une dynamique continue de modernisation et de transformation numérique, ajoute la même source.



Une profession centenaire au cœur de la société marocaine



Institué en 1925, le notariat marocain s’est imposé comme un pilier incontournable de la vie juridique et économique du Royaume. Héritier d’une tradition fondée sur la rigueur, la neutralité et l’impartialité, le notaire a su, au fil des décennies, accompagner les mutations sociétales et économiques, tout en restant fidèle à sa mission première, à savoir préserver les droits, garantir la sécurité juridique et renforcer la confiance entre les parties contractantes.



Du sceau manuscrit aux plateformes dématérialisées, la profession a accompagné les grandes transformations du pays, notamment la réforme foncière, le développement territorial, la facilitation de l’accès au financement et la sécurisation des investissements, autant de domaines où le notaire joue un rôle de tiers de confiance.



Une rencontre d’envergure tournée vers l’histoire, le présent et l’avenir



Durant deux jours, plusieurs panels thématiques mettront en lumière l’histoire et l’évolution du notariat au Maroc depuis 1925, le rôle du notaire dans la protection des droits et la sécurisation des relations contractuelles, les défis de la transformation numérique et de l’intelligence artificielle, et les réformes juridiques et les innovations technologiques dans l’univers notarial.



Une exposition mettra en valeur la mémoire du Notariat marocain, avec des archives rares et la participation de notariats africains et européens.



Un moment de réflexion, de partage et de projection



Organisé par le Conseil National de l’Ordre des Notaires du Maroc en collaboration avec le ministère de la Justice, ce colloque ambitionne de faire le pont entre un passé riche et un avenir prometteur. Il s’inscrit dans la volonté de la profession de contribuer activement aux grands projets nationaux et aux objectifs de bonne gouvernance, de transparence et de développement durable.



Le compte à rebours est lancé : à quelques semaines de cet événement inédit, les préparatifs battent leur plein. Ce centenaire sera bien plus qu’une commémoration, il sera une invitation à réfléchir collectivement à l’avenir d’une profession au service de la justice, de la paix sociale et de la prospérité du Maroc.

A propos du Conseil National de l’Ordre des Notaires du Maroc (CNONM)



Le Conseil National de l’Ordre des Notaires du Maroc (CNONM) est l’organe représentatif de la profession notariale. Il la représente auprès de l'administration et donne son avis sur les questions qui lui sont soumises par l'administration relatives à l'exercice en général de la profession.



Il a pour mission de veiller à la déontologie de la profession, à la formation continue des notaires et à la promotion de la sécurité juridique et contractuelle des transactions. Dans ses relations avec les pouvoirs publics, il participe à la réflexion sur des projets de loi et sur des textes en préparation. En tant que force de proposition, il participe également à la mise en œuvre des politiques publiques et à l’accompagnement des initiatives nationales.