Céline Dion bientôt guérie

26/11/2022

Le 2 novembre dernier, Céline Dion annonçait son retour sur le devant de la scène après plusieurs années d’absence.



Sur son compte Twitter, ses fans avaient pu découvrir le premier cliché de la chanteuse québécoise dans la comédie romantique « Love Again », qui sortira au cinéma en 2023 et dans laquelle elle jouera son propre rôle. La mère de René-Charles interprétera également la bande originale du film. Une heureuse nouvelle pour ceux qui s’inquiétaient de sa santé.



Souffrant de «spasmes musculaires sévères et persistants» depuis 2020, Céline Dion s’était vue obligée de reporter les dates de sa tournée mondiale. Mais depuis plusieurs semaines, les proches de la chanteuse se veulent rassurants : «Elle va reprendre les spectacles; j’ai entendu dire que les répétitions sont faites et que c’est “malade mental”!», avait expliqué sa sœur, Claudette. Plus récemment, un proche de la chanteuse a donné des nouvelles de l’artiste au « Parisien» : «Elle est sur le bon chemin, elle est en train de se remettre. Et si elle a enregistré récemment une chanson pour son film, c’est qu’elle est contente de sa voix».