Célébration en grande pompe du Nouvel An amazigh

14/01/2025

La troisième édition du Festival "Tifelouine" a été lancée samedi soir à Tiznit, en célébration du Nouvel An amazigh 2975, avec au menu un riche programme.



La cérémonie d’ouverture de cette manifestation, portée par la commune de Tiznit et qui se poursuit jusqu'au 14 janvier, a été ponctuée par un défilé de costumes traditionnels, un séminaire sur le tourisme dans la région et la traditionnelle marche à travers les ruelles de la médina en célébration d'Id Yennayer.



Au menu des festivités figurent également des spectacles Ahwach et Imaachar, des dégustations de produits alimentaires traditionnels, ainsi qu’une exposition d’artisanat et de produits du terroir.



Placée sous le thème "Célébration de l’identité et de la terre", cette manifestation vise à valoriser la culture amazighe, en mettant en lumière son rôle dans la civilisation marocaine et sa capacité à s’ouvrir et interagir de manière créative avec d’autres cultures à travers l’histoire.



Ce festival met en avant les valeurs de participation, de respect de l’environnement et d’intégration des jeunes dans le développement régional, a indiqué à la MAP le superviseur général de la manifestation, Abdallah Ghazi, ajoutant que cet événement valorise les talents locaux et explore la symbolique de la célébration du Nouvel An amazigh.



Le programme riche et varié inclut des activités culturelles et patrimoniales telles que des ateliers de cuisine amazighe, des spectacles musicaux, des chants soufis, des expositions d’antiquités et des séminaires, à travers une quarantaine d'espaces de la vieille ville de Tiznit.



La célébration d’Id Yennayer marque le début de la saison agricole et revêt une forte portée symbolique traduisant l’enracinement et la diversité du tissu culturel marocain, ainsi que la volonté d’aller de l’avant dans la mise en œuvre effective du caractère officiel de l’amazigh.



A Immouzzer Kandar, une soirée artistique a été organisée pour célébrer le Nouvel An amazigh 2975. Cette soirée, initiée par la délégation régionale de l'Organisation mondiale pour la paix et l’espoir pour l’humanité et les patries, a proposé des prestations musicales présentées par le groupe Inshaden Ijaouten et l’artiste amazigh Miloud Oussadden.



L’événement a également été agrémenté par des spectacles de l'artiste Abdelrrafie Bennouna et des groupes de l’art Ahidous, qui ont gratifié le public avec des chants et des danses amazighs authentiques.



Dans une allocution prononcée à cette occasion, Saâda Hassioui, déléguée régionale de l’Organisation mondiale pour la paix et l’espoir pour l’humanité et les patries, a salué la décision Royale de faire du Nouvel An amazigh (14 janvier) un jour férié national officiel, ajoutant que cette décision s’inscrit dans le cadre de la consécration constitutionnelle de l’amazigh comme langue officielle du pays, aux côtés de l’arabe, renforçant ainsi sa place dans la vie publique.



Elle a ajouté que cette mesure contribue à promouvoir les valeurs de coexistence et de diversité culturelle, compte tenu de ses portées symboliques, sociales et économiques.

Selon l'intervenante, cette décision devrait encourager les traditions festives et stimuler le tourisme culturel dans les régions où ces célébrations revêtent une importance particulière.



Elle a également affirmé que cette initiative Royale, largement applaudie par les acteurs politiques et associatifs au Maroc, représente une avancée significative dans le processus de mise en œuvre du caractère officiel de l’amazigh et de son intégration dans la vie publique.

Cette manifestation vise à promouvoir la culture amazighe en tant que pilier essentiel de l’identité marocaine et à renforcer les valeurs de coexistence et d’ouverture culturelle.