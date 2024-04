Célébration du 77ème anniversaire de la visite historique de feu SM Mohammed V à Tanger

18/04/2024

Le Haut-commissariat aux anciens résistants et anciens membres de l’armée de libération a organisé, mercredi à Tanger, une cérémonie en commémoration du 77ème anniversaire de la visite historique de feu SM Mohammed V à cette ville, le 9 avril 1947.



Cette cérémonie, tenue à l'espace de la Mendoubia de Tanger, dans lequel feu SM Mohammed V avait exprimé son discours historique, s'est déroulée en présence notamment du Haut-commissaire aux anciens résistants et anciens membres de l'armée de libération, Mustapha El Ktiri, du Wali de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Younes Tazi, des présidents et membres des conseils élus régionaux, provinciaux et locaux, de personnalités judiciaires, militaires et académiques, ainsi que des membres des familles des anciens résistants et anciens membres de l’armée de libération et des représentants de la société civile.



Cet événement a été l'occasion de mettre la lumière sur les significations et la portée de cette visite historique, qui a marqué un tournant décisif dans le combat du Maroc pour la revendication retentissante et solennelle de l'indépendance du Royaume.



S'exprimant à cette occasion, M. Ktiri a souligné que la visite Royale à Tanger a marqué un tournant décisif dans le combat du Maroc pour la revendication de l'indépendance du Royaume, le recouvrement de sa souveraineté et la consécration de l'unité de la nation, relevant que la visite de feu SM Mohammed V à Tanger était l'illustration de l'unité du Maroc et l'occasion idoine pour réclamer haut et fort l'indépendance du pays, sa liberté et sa souveraineté.



M. Ktiri a, à cet égard, noté que cette visite a brisé les obstacles semés par les autorités coloniales, témoignant de la puissante symbiose ayant toujours uni le glorieux Trône alaouite et le peuple marocain.

Cet événement a été marqué par la visite de la place du 9 avril et un hommage rendu à six anciens résistants et anciens membres de l’armée de libération de Tanger, en plus de la remise d'aides financières à 21 ayants droit des membres de la famille de la résistance et de l'armée de libération.



Lors de cette rencontre, les représentants de l'Association de citoyenneté et de l'Association du 9 Avril des fils de résistants à Tanger ont abordé la symbolique de cette visite et ses dimensions humanitaire et politique.

A cette occasion, des prières ont été élevées pour le repos de l'âme des regrettés Souverains, feu SM Mohammed V et feu SM Hassan II, implorant le Tout-Puissant de les accueillir en Sa sainte miséricorde.



Des prières ont également été élevées pour préserver SM le Roi Mohammed VI et combler le Souverain en les personnes de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan, de SAR le Prince Moulay Rachid et de l'ensemble des membres de l'illustre Famille Royale.



Cette activité commémorative a démarré avec une visite à Koudiat Sultan dans la ville d'Assilah, où Feu SM Mohammed V s’était arrêté pendant son voyage historique du 9 avril 1947.