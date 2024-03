Célébration de la Journée mondiale du théâtre à Marrakech

26/03/2024

A l'occasion de la Journée mondiale du théâtre qui a lieu le 27 mars, le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication a annoncé avoir programmé une série d'activités artistiques festives au niveau national.

Elaboré en collaboration et en coordination avec les directions régionales et provinciales, ce programme théâtral couvrira l'ensemble des centres culturels, des théâtres et des salles de spectacles à travers les différentes régions du Royaume, précise le ministère dans un communiqué.



Cette année, la célébration officielle de la Journée mondiale du théâtre aura lieu ce mercredi au cinéma Colisée, à Marrakech, la Cité ocre ayant été sélectionnée comme capitale culturelle du monde islamique en 2024 par l'Organisation islamique mondiale pour l'éducation, les sciences et la culture (ISESCO).



Le programme de la célébration officielle comprendra la lecture du message de la Journée mondiale du théâtre, des hommages rendus à un certain nombre d'artistes, ainsi que la présentation de la pièce "La Victoria" de la troupe Nicolò Accion pour le cinéma et le théâtre de Ouled Tayma, lauréate du Grand Prix de la 23e édition du Festival national du théâtre.



Par ailleurs, le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication a annoncé l’ouverture des candidatures pour la quatrième édition du Festival national des amateurs du théâtre (2024) qui aura lieu à Marrakech, sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.



Le concours est ouvert aux troupes théâtrales amatrices, souligne le communiqué du ministère, précisant que dans le cadre de cette manifestation culturelle, des éliminatoires auront lieu dans les différentes régions du Royaume.



Et d'ajouter que les troupes théâtrales souhaitant participer à cette édition sont appelées à déposer leurs dossiers de candidature à la Direction des arts du ministère, dans un délai fixé entre le 27 mars et le 05 avril 2024, comprenant une demande de participation aux éliminatoires, ainsi qu’un enregistrement de la pièce de théâtre sur un support électronique, une fiche de présentation de la pièce et un dossier légal et administratif de la pièce.



Pour plus d’informations, les candidats peuvent appeler le numéro : 0537274064.



Bouillon de culture

Théâtre



Le Complexe culturel d'Essaouira accueillera, aujourd’hui, une représentation théâtrale intitulée "Armad", dans le cadre de la Journée mondiale du théâtre.

Ecrite par Abdelmajid Seyagh et mise en scène par Noureddine Alaoui, cette pièce théâtrale monodrame explore le parcours d'émancipation des femmes, confrontées aux normes et traditions sociales, et en quête d'autonomie sur le plan personnel.



Musique





Dans le cadre de l’événement "Les nuits du Ramadan", l’espace "Dar Souiri" accueillera ce jeudi une soirée musicale dédiée à l'art du Malhoune.

Les épris de ce genre musical authentique auront ainsi rendez-vous avec un spectacle signé la troupe "El Hallab", qui promet une performance captivante, mettant en valeur non seulement la virtuosité musicale, mais également l'essence profonde et l'héritage culturel du Malhoune.



Festival



Le film marocain "Assif" du réalisateur Yassine Ait Fkir est en lice pour la compétition officielle de la 9e édition du Festival international du film Wasit pour les courts métrages prévu fin avril en Irak.

Le court métrage (7 min), qui a déjà à son actif neuf prix nationaux et internationaux, est un film narratif explorant, via des scènes visuelles à la fois simples et amusantes, des thématiques profondes liées aux communautés défavorisées et vulnérables face au changement climatique.

A travers sa petite héroïne, poussée par les ailes de l'enfance et de l'innocence, malgré son échec à atteindre son objectif, la pellicule aborde de manière subtile et allusive des sujets tels que l'éducation des filles, la rareté de l'eau et l'isolement.

La direction du Festival international du film Wasit pour les courts métrages vient d'annoncer la liste définitive des films sélectionnés pour concourir à la compétition officielle de cette année qui se tiendra sous le signe "Le cinéma, culture des peuples".

La liste comprend des films venant de plusieurs pays arabes, dont le Maroc, l'Egypte, le Yémen, l'Irak, la Tunisie, l'Arabie Saoudite, la Syrie, le Sultanat d'Oman, les Pays-Bas, et les Etats Unis.

Le jury de cette édition sera présidé par le metteur en scène et comédien Issam Jaafar, assisté par les cinéastes Ali Al Bayati et Azhar Khamiss.