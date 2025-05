Célébration d’une décennie de coopération maroco-italienne pour la préservation du patrimoine archéologique au Royaume

15/05/2025

Le site archéologique de Chellah a abrité, mardi à Rabat, une célébration officielle à l’occasion du 10ème anniversaire de la coopération maroco-italienne dans le domaine de la préservation et de la valorisation du patrimoine archéologique du Royaume (2015-2025).



Cet événement, qui a connu la participation de responsables marocains et italiens de haut niveau, a constitué une occasion de présenter le bilan des projets exécutés dans le cadre de cette coopération bilatérale fructueuse, qui rentre dans le cadre de l’Accord de conversion de la dette en investissements publics, signé par les gouvernements des deux pays en 2013, englobant les sites archéologiques de Chellah, de Volubilis à Meknès, de Lixus à Laârache, pour une enveloppe de 3 millions d'euros.



Dans une allocution de circonstance, le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid, a affirmé que le Maroc et l’Italie partagent des liens exceptionnels, assurant que "les deux pays de culture, foyers d’innovation artistique et de créativité, ont fait le choix, depuis des siècles, de la culture comme pilier de l’histoire".



Et de souligner que sous l’égide de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, "le Maroc a fait le choix d’une émergence inclusive et globale, faisant de la culture et du capital humain le socle de cette émergence", ajoutant que la préservation du patrimoine et sa valorisation auprès du public sont devenues "des exigences de nos politiques publiques".



Il a mis en avant, par ailleurs, l’école archéologique italienne, estimant qu’elle "maîtrise les nouvelles technologies dans la valorisation du patrimoine", notant que "nous partageons le même amour du savoir et la même mobilisation pour notre patrimoine, en employant la numérisation et l’intelligence artificielle en tant que nouveaux instruments pour sortir le passé d’une logique de patrimoine muet à celle d’un patrimoine vivant et en dialogue avec le public".



Pour sa part, l’ambassadeur de l'Italie au Maroc, Armando Barocco, a salué la célébration d'une décennie de coopération bilatérale dans un domaine essentiel qui est la préservation et la valorisation du patrimoine historique et archéologique marocain.



Il a ajouté que les deux pays "partagent une riche histoire dans le bassin méditerranéen", mettant en avant le profond enracinement des relations culturelles entre les deux pays.

Le diplomate a relevé que la communauté marocaine en Italie, qui représente la plus grande communauté de la péninsule en dehors de celles provenant de l’Europe, est "un exemple d’intégration et de succès, et une source d’honneur pour l’Italie et le Maroc".



M. Barocco a précisé que son pays a engagé son expérience et ses institutions spécialisées afin de contribuer à la préservation des plus grands monuments du Maroc, "ce pays qui se distingue par la beauté de la nature et la noblesse de l’histoire et du patrimoine".



La directrice de l’Agence italienne de coopération au développement, Isabelle Lucafieri a, de son côté, indiqué que "le Maroc et l’Italie partagent des relations d’amitié et de coopération séculaires", ajoutant que les projets de préservation et de valorisation du patrimoine archéologique marocain entrent dans le cadre des grandes initiatives de la coopération italienne au Maroc.



Elle a expliqué, dans ce cadre, que ces projets ont été exécutés en partenariat avec la direction du patrimoine, relevant du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, et ont englobé trois sites archéologiques, affirmant que cette direction a signé une convention avec l’Université de Sienne et l’Institut supérieur pour la conservation et la restauration d’Italie, pour initier un échange d’expériences et d'utilisation de techniques de haute qualité et précision dans le domaine de la restauration.



Cette célébration, organisée en partenariat avec l’ambassade d’Italie et l’Institut culturel italien, a connu la présentation d’un récital d’opéra composé d’airs de Rossini, Mozart et Verdi, sous l’acclamation de l’assistance.