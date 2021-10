Célébration, aujourd’hui, de la Journée mondiale des enseignants

04/10/2021

Ahmed Chaouki, le prince des poètes, a écrit il y a des dizaines d'années un célèbre poème sur l'instituteur qui commence par ce vers: "Lève-toi et marque ton respect à l'égard du maître car le maître a failli être un prophète". Dans le deuxième vers du poème sur l'enseignant, dont la Journée mondiale est célébrée le 5 octobre, le poète égyptien, l’un des pionniers de la littérature moderne, incite les élèves au respect des instituteurs et fait l’éloge des professeurs qui contribuent à la formation des mentalités et à la transmission des savoirs. En effet, la formation des mentalités constitue le pilier principal par excellence dans le développement et la prospérité des nations, les enseignants assurent une mission capitale et contribuent à la réalisation de cet objectif, un constat devenu plus apparent surtout durant l'épidémie du Coronavirus et cette réalité a fait l'objet d'une reconnaissance de la part du gouvernement qui a souligné que les enseignants figurent en première ligne afin de contribuer à faire plier l'échine de la pandémie qui a causé plusieurs dégâts humains et matériels. Le rôle des enseignants devient encore plus important lorsqu'il s'agit de former les ressources humaines dédiées au développement, d'inculquer aux élèves les valeurs de citoyenneté et d'appartenance à la nation, et ce constat a été confirmé par un enseignant retraité, estimant que le métier d'enseignant est avant tout une mission pédagogique et morale. Mohamed, qui a consacré plusieurs années à enseigner dans le sud du Maroc et à l'étranger, a également indiqué que l'instituteur est "la conscience de la société, la lumière qui rejette l'ignorance et l'analphabétisme", c'est pourquoi, dit-il, la célébration de la Journée mondiale des enseignants constitue une reconnaissance de la place élevée de l'enseignant dans la société. Il y a des années, des activistes des réseaux sociaux ont diffusé une vidéo sur un événement qui revêt des significations fortes lorsque le chef de l'Etat russe, Vladimir Poutine, a enfreint le protocole présidentiel au moment où il a vu son ancienne institutrice et s'est dirigé directement vers elle avant d'embrasser chaleureusement sa main à plusieurs reprises et d'engager avec elle une discussion amicale. A l'époque, cette démarche a été considérée comme unique vu ses significations nombreuses de la part du président d'une grande puissance qui compte soigneusement ses pas. Cet événement n'est pas un cas isolé car de nombreux dirigeants et personnalités dans le monde reconnaissent à diverses occasions les mérites de leurs enseignants sur eux, de plus, ce témoignage est surtout une reconnaissance de la valeur de l'éducation, du savoir, de la connaissance et de la lecture qui a une grande place dans les messages célestes et dans le Droit positif et il suffit, à titre d'exemple, de rappeler le verset de sourate "Al-Alaq" du Coran: "1. Lis, au nom de ton Seigneur qui a créé, 2. qui a créé l'homme d'une adhérence. 3. Lis ! Ton Seigneur est le Très Noble, 4. qui a enseigné par la plume [le calame], 5. a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas". Dans d'autres domaines, de nombreux poètes ont écrit des poèmes sur l'enseignant et la connaissance notamment Imam AlChafii, Ahmed Chaouki, Ibrahim Touqan, Mohamed Rachad Al Sharif, Ibn Al Wardi, Khalil Matran, Ali Ibn Abi Talib, Maarouf Al-Rusafi, Hafed Ibrahim, Abdellah Al-Baradouni, Mahmoud Sami El-Baroudi et Muhyiddin Ibn Arabi. Une secrétaire générale d’un établissement scolaire à Casablanca, qui a consacré plusieurs années à enseigner, a exprimé sa grande fierté d'appartenir à la famille des enseignants, rappelant qu'elle avait enseigné de nombreux cadres de grande importance. Et de poursuivre que les instituteurs sont des soldats de l'ombre qui œuvrent activement à diffuser le savoir et les connaissances et à lutter contre l'ignorance et c'est justement pour cette raison qu'il est nécessaire d'accorder plus d'intérêt à la situation des enseignants qui sont investis d'une mission capitale celle de bien former les jeunes pour devenir des leaders dans la vie, rappelant dans ce cadre la chanson de l'artiste soudanais Mohamed Al Hassan Qiqm intitulée "Salam aux enseignants". A l'occasion de la célébration de la Journée mondiale des enseignants, plusieurs manifestations et des rencontres sont prévues pour mettre l’accent sur la place importante accordée aux enseignants comme une reconnaissance de la valeur de ce qu'un poète a appelé "la flamme de la lumière". Célébrée le 5 octobre de chaque année, la Journée des enseignants commémore la signature de la recommandation de l’Organisation internationale du Travail/UNESCO concernant la condition du personnel enseignant de 1966 qui définit les normes fixant les conditions d’enseignement et d’apprentissage.