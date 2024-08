Célébration à Marrakech du 71è anniversaire de la Manifestation du Mechouar

16/08/2024

Un important rassemblement a eu lieu, jeudi à Marrakech, pour célébrer le 71e anniversaire de la manifestation du Mechouar (15 août 1953), une étape phare dans le cadre de la lutte nationale pour le recouvrement de l’indépendance.



Cet événement, organisé par le Haut-commissariat aux anciens résistants et membres de l'Armée de libération en coordination avec la Wilaya de la région Marrakech-Safi et les Conseils communaux de Marrakech et Mechouar-Kasbah, a été présidé par le Haut-commissaire aux anciens résistants et anciens membres de l’Armée de libération, Mustapha El Ktiri.



La manifestation du Mechouar constitue une étape cruciale dans le processus de lutte nationale, caractérisé par une symbiose parfaite entre le Glorieux Trône Alaouite et le peuple marocain.



Cette manifestation fut la première étincelle ayant déclenché les épopées de la Révolution du Roi et du peuple, et qui s’est propagée à travers les différentes régions du Royaume suite à la tentative d’introniser le sultan fantoche Ibn Arafa, a souligné, à cette occasion, M. El Ktiri.

Il a, à cet égard, affirmé que cet événement reflète la bravoure des manifestants, qui se sont levés pour affirmer leur attachement au Sultan légitime Feu SM Mohammed V et pour rejeter les intentions de l’occupant ainsi que ses tentatives d’installer sa marionnette « Ibn Arafa ».



La manifestation du Mechouar, a-t-il poursuivi, a perturbé les plans de l'occupant, surpris par l'ampleur de la mobilisation populaire contre toute tentative de nuire aux valeurs et aux principes sacrés du pays.

Et de soutenir que la famille de la résistance et de l’armée de libération, guidée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, reste engagée dans la défense des valeurs nationales et de l'intégrité territoriale.



Le rassemblement a été rythmé par des discours et des témoignages qui ont souligné l'importance de cet événement national et son rôle crucial dans la lutte pour la restauration de l'indépendance et de la souveraineté.



A l'issue de ce rassemblement, des distinctions ont été décernées à plusieurs membres de la résistance ainsi qu'à d'anciens membres de l’Armée de libération originaires de cette région du Royaume, en reconnaissance de leur dévouement et de leurs sacrifices importants pour la défense des valeurs sacrées et des principes fondamentaux de la nation.

En parallèle, le Haut-commissariat aux anciens résistants et anciens membres de l’armée de libération a procédé à l'octroi d'aides financières aux membres de la famille de la résistance ainsi qu'à d'anciens membres de l’armée de libération, et a accordé des aides supplémentaires dans le cadre d’une assistance sociale.