Célébration à Driouch de l’ anniversaire de la bataille d'Anoual

22/07/2022

Le Haut-Commissariat aux anciens résistants et anciens membres de l'Armée de libération, a commémoré jeudi à Driouch, le 101ème anniversaire de la bataille d'Anoual, une épopée glorieuse dans le processus de lutte de l’indépendance du Maroc.



S’exprimant lors d’un meeting organisé à cette occasion, le haut-commissaire aux anciens résistants et anciens membres de l’Armée de libération, Moustapha El Ktiri, a souligné que la célèbre bataille d'Anoual, menée par le résistant Mohamed Ben Abdelkarim El Khattabi, a incarné les images les plus merveilleuses de la lutte et de la résistance contre la présence coloniale et les convoitises de l’occupation étrangère, tout en mettant en valeur les rôles pionniers des tribus et des habitants du Rif lors de cette épopée radieuse de l'histoire marocaine, et les sacrifices consentis par les ancêtres dans la défense des constantes nationales.



La bataille d'Anoual, qui est le noyau dur de la guerre du Rif, a marqué le long processus de la lutte nationale qu'a connu le Maroc depuis la conquête islamique face aux croisades qui ont ciblé Dar es Salam, rappelant que les valeureux résistants marocains ont affronté les forces d’occupation et ont remporté la plus grande victoire sur l'armée espagnole dirigée par le général Silvestri, a-t-il ajouté.



M. El Ktiri a souligné que la bataille d'Anoual est devenue un modèle vivant pour tous les peuples aspirant à la liberté et à l'indépendance nationale, notant que la célébration de l’anniversaire de la bataille d'Anoual est une occasion pour rendre hommage à l'abnégation, la bravoure, à l'esprit de sacrifice, à l'héroïsme et à l'attachement à la patrie, dont ont fait montre les populations rifaines.



Cette commémoration, a-t-il dit, est une occasion aussi pour éclairer l'esprit des jeunes et des nouvelles générations à travers des leçons éloquentes et précieuses de ce mémorable événement historique aux valeurs de citoyenneté positive et aux qualités du patriotisme sincère.



M. El Ktiri a insisté à cette occasion sur la mobilisation continue pour défendre l'intégrité territoriale, renforcer les acquis nationaux, tout en mettant en valeur l’attachement indéfectible et profond du peuple marocain au Glorieux Trône Alaouite pour faire face aux manœuvres des ennemies de l'unité territoriale du Royaume.



Cette rencontre, qui s’est déroulée en présence notamment du gouverneur de la province de Driouch, Mohamed Rochdy, a été marquée par un hommage rendu à des anciens combattants, la remise d’aides financières aux membres de la famille de la résistance de la province, outre le dévoilement de deux plaques commémoratives relatives à deux places publiques dédiées à deux symboles du mouvement national de l’Armée de libération à la commune de Driouch.