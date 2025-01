Célébration Tiflwine à Tiznit: La Terre et l'identité en fête

10/01/2025

La Commune de Tiznit, en collaboration avec le Conseil provincial et la société civile, organise la «Célébration Tiflwine» du 11 au 14 janvier courant, sous le thème «La Terre et l'identité en fête», à l'occasion du Nouvel An amazigh 2975.



Cette célébration s'inscrit dans le cadre de la reconnaissance officielle de la culture et de la langue amazighes, consacrée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI à travers le décret Royal instituant le 14 janvier comme jour férié national.



Cette festivité populaire vise à renforcer la culture amazighe, pilier de l'identité marocaine, et à promouvoir un modèle culturel ancré dans le territoire. Elle ambitionne de contribuer à l'économie du savoir et à la valorisation du patrimoine de Tiznit, notamment par le lien entre les «Jardins de Targa» et la médina historique. La «Célébration Tiflwine» mettra en avant l'artisanat traditionnel, les expressions artistiques modernes, les produits locaux et biologiques.



Elle favorise le partenariat, l'égalité des sexes, le respect de l'environnement et l'intégration des jeunes, ainsi que la promotion des pratiques artistiques, des talents créatifs, et de la connaissance de la civilisation amazighe à travers diverses activités réparties dans quarante espaces distincts sur le parcours «Tiflwine».



Les festivités de 2973/2023 et 2974/2024 ont connu un succès exceptionnel, marqué par la participation active et l’enthousiasme spontané des habitants de la ville et de la société civile. Les lieux du festival ont surpassé toutes les attentes, mettant en valeur des richesses matérielles et humaines d’une profonde portée symbolique, culturelle et sociale.



Les festivités ont célébré la diversité des arts communautaires et du patrimoine, tout en exprimant les ambitions et les idées de développement des habitants et des différents acteurs. Elles ouvrent ainsi la voie à des perspectives encourageantes pour les futures célébrations du Nouvel An amazigh à Tiznit.