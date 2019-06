Ceci intéresse l’EN : Forfait du gardien de but ivoirien Cissé Abdoul Karim

04/06/2019

Le gardien de but international, Cissé Abdoul Karim, a été déclaré forfait par le staff médical de la sélection ivorienne pour la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) de football qui débutera le 21 juin en Egypte.

"Cissé Abdoul Karim, retenu pour la préparation de la CAN 2019, est arrivé à Chantilly (lieu du stage), le jeudi 30 mai 2019, en provenance d'Abidjan. Cependant, suite à sa blessure contractée en club le 28 avril dernier, le staff médical de l’Equipe nationale a jugé nécessaire d’effectuer le contrôle médical d’usage avant le début effectif du stage", selon un communiqué de la Fédération ivoirienne de football (FIF).

L’Imagerie par résonance magnétique (IRM) réalisée à cet effet le 31 mai 2019 à Paris a révélé une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit, la rupture de la corne postérieure du ménisque externe et des lésions dégénératives en fissure de la corne postérieure du ménisque interne, explique la même source.

À cet effet, ajoute-t-on, "il a été jugé inapte à la pratique du sport de compétition en raison des lésions révélées plus haut, d’où la décision de remettre le joueur à la disposition de son club".

Cissé Abdoul Karim (34 ans), élu meilleur gardien de but du championnat ivoirien pour la saison 2018-2019, faisait partie des quatre gardiens de but présélectionnés par le technicien ivoirien Kamara Ibrahim pour la préparation de la CAN 2019.

Il convient de rappeler que lors des phases finales de la CAN 2019, la sélection ivoirienne figure au groupe D aux côtés du Maroc, de l’Afrique du Sud et de l’Angola.

A propos du Onze national, il a entamé lundi son stage de préparation au centre national de football à Maâmora. A cet effet, 27 joueurs seront en concentration, sachant que la liste définitive du sélectionneur national, Hervé Renard, devra être réduite à 23 le 11 courant.

Ce stage de concentration sera ponctué de deux matches amicaux contre la Gambie et la Zambie, programmés respectivement les 12 et 16 juin au Grand stade de Marrakech, sachant que le départ pour l’Egypte est prévu le 18 de ce mois.

Participation de l’EN des locaux

à la Coupe des nations de l’UFOA



La sélection nationale marocaine des joueurs locaux participera à la deuxième édition de la Coupe des nations de l'Union des Fédérations ouest-africaines (UFOA) de football, qui se déroulera du 28 septembre au 13 octobre prochains à Thiès, au Sénégal.

Dans un communiqué, la FRMF indique que la sélection marocaine participera à cette compétition sur invitation des organisateurs en remplacement de la Sierra Leone, suspendue par la FIFA. La sélection marocaine jouera son premier match face au Liberia à l’issue du tirage au sort effectué mercredi dernier à Dakar, note la même source.

Cette édition connaîtra la participation de seize nations, à savoir le Sénégal, pays hôte, la Guinée-Bissau, le Ghana, la Gambie, le Nigeria, le Togo, le Maroc, le Liberia, le Mali, le Niger, la Côte d’Ivoire, le Cap-Vert, le Burkina Faso, la Mauritanie, la Guinée et le Bénin.