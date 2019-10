Ce que pense Aziz Daouda de la participation marocaine aux Mondiaux d’athlétisme de Doha

08/10/2019

La médaille de bronze décrochée par le Marocain Soufiane El Bakkali au 3000 m steeple, dans le cadre des Mondiaux d'athlétisme qui ont pris fin dimanche à Doha est un "acquis important" pour le sport national, a affirmé le directeur technique et responsable du programme de développement au sein de la Confédération africaine d'athlétisme, Aziz Daouda.

"Il ne faut pas considérer cette troisième place comme une défaite. Au contraire, c'est un acquis et une médaille importante pour le Maroc", a-t-il déclaré à la MAP.

Selon l'ancien directeur technique de la Fédération Royale marocaine d'athlétisme, "El Bakkali a fourni de grands efforts tout au long de cette année, mais il a buté lors de cette finale sur des athlètes qui étaient au top de leur niveau ».

Cet athlète prometteur doit être encouragé et soutenu pour qu'il puisse signer de bons résultats aux prochains Jeux olympiques, a-t-il enchaîné.

En ce qui concerne les autres athlètes qui ont représenté le Maroc lors de cette compétition, Aziz Daouda a estimé que leur participation reflétait leurs potentialités et que plusieurs d'entre eux ont fait de bonnes courses.

Soufiane El Bakkali, vice-champion du monde en 2017 à Londres, s'est adjugé le bronze en terminant la course à la troisième position à la faveur d'un chrono de 8min 03sec 76/100è.

La médaille d'or de cette épreuve a été remportée par le Kényan Conseslus Kipruto, auteur d'un chrono de 8min01sec35/100, qui a devancé l'Ethiopien Lamecha Girma, deuxième (8min01sec36/100).