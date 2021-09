Ce que Covid-19 a révélé sur la faim

17/09/2021

En Afrique du Sud, de nombreuses personnes ont du mal à accéder à des quantités suffisantes d'aliments sains. Parce que leur régime alimentaire est riche en aliments transformés, en amidon raffiné, en sucre et en graisses, ils sont confrontés à un double fardeau de malnutrition et d'obésité, ou ce que l'on appelle la «faim cachée». Il est caché car il ne correspond pas à l'image stéréotypée de la faim créée par la couverture médiatique des famines. Mais c'est partout. Pour être clair, le problème n'est pas une pénurie de nourriture. En Afrique du Sud, la faim est le résultat d'un manque d'accès. Obtenir suffisamment de calories et de nutriments adéquats est en grande partie lié au revenu. Au-delà du coût élevé des aliments sains, la faim cachée dans le pays reflète la disponibilité limitée de produits nutritifs dans les zones à faible revenu, le coût de l'énergie pour la cuisson et le stockage des aliments, et le manque d'accès à la terre pour la production alimentaire des ménages.



La pandémie de Covid-19 et les mesures strictes imposées pour contenir sa propagation ont fait sortir la faim cachée, car de nombreuses personnes qui avaient pu se permettre juste assez de nourriture pour survivre se sont soudainement retrouvées sans. Selon une étude, 47% des ménages ont manqué d'argent pour acheter de la nourriture pendant les premières étapes du verrouillage initial en avril 2020. Pertes d'emplois, répression contre les vendeurs informels et augmentations de prix causées par des interruptions dans les chaînes d'approvisionnement alimentaire et agricole mondiales, tous ont contribué à une forte augmentation de l'insécurité alimentaire. Les images de longuesfiles d'attente pour l'aide alimentaire d'urgence ont fait connaître le problème au public. L'augmentation des niveaux de faim chez les enfants en particulier était préoccupante, mais sans surprise, compte tenu de la fermeture brutale des écoles et des programmes de nutrition en milieu scolaire.



La pandémie a également rendu plus apparentes les conséquences de la faim cachée. Parce qu'une nutrition adéquate est nécessaire pour un système immunitaire sain, les personnes souffrant d'insécurité alimentaire sont plus susceptibles de tomber malades.



De plus, il existe une corrélation entre la gravité de Covid-19 et le diabète, une maladie associée à une mauvaise alimentation. Les données du Cap suggèrent que les patients atteints de Covid-19 et de diabète étaient près de quatre fois plus susceptibles d'être hospitalisés et plus de trois fois plus susceptibles de mourir de Covid-19 que les patients non diabétiques. Mais alors que la Covid-19 a augmenté l'insécurité alimentaire et a mis en évidence les conséquences de la faim, elle a également produit des solutions potentielles pour accroître l'accès à des aliments sains et abordables.



Face aux perturbations des chaînes d'approvisionnement mondiales, des systèmes alimentaires plus localisés ont commencé à émerger. Lorsque le gouvernement n'a pas mis en œuvre des mesures adéquates pour compenser les répercussions économiques des fermetures ou de la fermeture des programmes de nutrition scolaire, des groupes de la société civile ont cherché à combler le vide. Dans toute l'Afrique du Sud, des réseaux d'action communautaire ont vu le jour pour lutter contre la faim, des bénévoles fournissant des repas et d'autres formes d'assistance aux autres membres de la communauté.



Autour de Johannesburg, par exemple, la C19 People's Coalition a cherché à relier les petits agriculteurs qui ont perdu l'accès à leurs marchés habituels aux communautés ayant besoin d'une aide alimentaire. Contrairement à la plupart des colis alimentaires du gouvernement, qui ont été achetés auprès de grandes entreprises et contenaient des articles non périssables sans presque aucune valeur nutritionnelle, ces colis de légumes cherchaient à soutenir les moyens de subsistance des petits agriculteurs tout en favorisant la santé des ménages vulnérables.



A Building the Green Consensus, des conférenciers de renom exploreront comment les nouveaux cadres réglementaires et les finances publiques peuvent être utilisés pour accélérer les investissements du secteur privé dans la transition verte. Et pourtant, l'Etat a une responsabilité importante dans la lutte contre la faim cachée, en particulier en Afrique du Sud, où le droit à l'alimentation est inscrit dans la Constitution. Et des exemples du monde entier montrent ce qui est possible lorsqu'un gouvernement engagé travaille avec la société civile pour lutter contre l'insécurité alimentaire.



À Belo Horizonte, au Brésil, surnommée «la ville qui a mis fin à la faim», certains des programmes notables incluent des «restaurants populaires» qui servent des milliers de repas sains subventionnés chaque jour ; magasins de fruits et légumes subventionnés; une banque alimentaire qui récupère les déchets alimentaires et distribue des plats préparés à des organismes sociaux ; et des étals de ferme pour connecter directement les petits producteurs aux consommateurs urbains.



Ces programmes et d'autres soutiennent les moyens de subsistance des agriculteurs et la santé des consommateurs, tout en offrant des avantages économiques et en renforçant les communautés. Le prochain Sommet des Nations unies sur les systèmes alimentaires affirme qu'il réunira différentes parties prenantes pour créer des systèmes alimentaires plus durables et plus équitables, mais les mouvements populaires, les universitaires et les groupes de la société civile ont critiqué le sommet pour avoir contourné le Comité des Nations unies sur la sécurité alimentaire mondiale pour créer un nouveau forum terni par l'influence indue des entreprises, un manque de transparence et une prise de décision irresponsable.



Ces groupes ont appelé au boycott et organisent une contre-mobilisation mondiale. Les grandes entreprises qui devraient dominer le sommet de l'ONU – les entreprises semencières, les producteurs agrochimiques, les transformateurs alimentaires et les détaillants – n'ont pas de vraies solutions à la faim. Traiter la nourriture comme une marchandise à vendre à des fins lucratives, plutôt que comme un droit humain fondamental, est précisément ce qui a conduit à la crise de la faim cachée. Étonnamment, les plus grandes chaînes de supermarchés d'Afrique du Sud ont réussi à générer des bénéfices en 2020, alors même que la moitié des ménages du pays n'avaient pas les moyens de se nourrir.



Les détaillants se sont vantés de leurs dons de nourriture tout en payant à leurs travailleurs – qui ont été désignés «essentiels» – certains des salaires les plus bas du pays. Les vraies solutions à la crise de la faim cachée doivent venir des personnes les plus touchées - les petits agriculteurs produisant des aliments sains pour leurs communautés et les consommateurs à faible revenu qui luttent pour accéder à une nutrition adéquate. Ces voix ont été écartées du sommet des Nations unies, mais les initiatives solidaires qu'elles ont créées pendant la pandémie représentent la base la plus sûre sur laquelle construire un système alimentaire plus juste et plus résilient.



Par Brittany Kesselman

Chercheuse postdoctorale au Society, Work, and Politics Institute de l'Université de Witwatersrand