Ce Tiktokeur cache de vrais billets dans la nature et défie ses abonnés de les retrouver

18/12/2023

Sous le pseudonyme «Cash Game Epernay», un habitant d’Epernay (Marne) crée l’événement sur TikTok en dissimulant des billets de 5, 10 ou 20 € dans les environs de la ville, rapporte Le Parisien jeudi 14 décembre 2023. Le concept est simple : le maître du jeu dépose discrètement un billet dans des endroits spécifiques.



Après avoir filmé brièvement la cachette, il publie la vidéo sur TikTok, déclenchant ainsi une véritable ruée pour retrouver le trésor caché. Les vidéos de ce mystérieux bienfaiteur suscitent des milliers de likes à chaque reprise.



L’organisateur de cette chasse au trésor, qui cumule plus de 4.500 abonnés sur TikTok, refuse de dévoiler son identité. Le donateur a avoué faire cela «pour divertir les gens», assure le quotidien L’Union.

Il aurait, en tout, distribué plus de 200€ au cours des quatre dernières semaines. Il assure recevoir des messages de remerciement des chanceux qui ont retrouvé l’argent.



Les abonnés sont particulièrement réactifs. En «moins de quinze minutes» après la publication d’une vidéo, le trésor est généralement découvert, assure le TikTokeur à Champagne FM. Pour maintenir l’excitation, celui-ci a étendu son terrain de jeu d’Épernay à Reims et Châlons-en-Champagne.



Toutefois, cette activité frôle l’illégalité, rappelle L’Union. En effet, la loi interdit la distribution d’argent comme support publicitaire. L’auteur peut risquer jusqu’à trois mois de prison et 15.000 € d’amende.



Un événement similaire avait eu lieu à Paris en 2014. Un Américain souhaitait organiser une chasse au trésor avec à la clé, 2.000€ à gagner. Par crainte d’attroupements incontrôlables, la préfecture avait interdit cette chasse au trésor.



Mais pour l’heure, le « Cash Game Épernay » semble rester en dehors de tout problème juridique puisqu’il n’est pas en lien avec un support publicitaire. Le bienfaiteur anonyme envisage même de diversifier les récompenses, en incluant des jeux à gratter et des cartes cadeaux.



Le mystère plane sur la durée de cette chasse au trésor, le maître du jeu indiquant qu’il ne sait pas quand elle prendra fin.