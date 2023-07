Catherine Samba-Panza : Le Maroc joue un rôle majeur dans l'instauration de la paix et de la stabilité en Afrique

14/07/2023

Le Royaume du Maroc joue un rôle majeur dans l'instauration de la paix et de la stabilité dans le continent africain, a affirmé l’ancienne présidente de la République de Centrafrique, Catherine Samba-Panza.



Dans une interview accordée à la MAP en marge de sa participation à la 7ème édition de la Conférence annuelle sur la paix et la sécurité en Afrique (APSACO) du Policy Center for the New South (PCNS), tenue les 10 et 11 juillet à Rabat, Mme Samba-Panza a indiqué que "le Maroc a soutenu le programme de consolidation de la paix de la République centrafricaine dans les années 2010, 2012 et 2013, alors que le pays était confronté à plusieurs problèmes".



Le Royaume a également appuyé la République centrafricaine dans nombre de projets, notamment en matière de santé et de reconstruction, a-t-elle ajouté, soulignant que le Maroc ne cesse d'apporter son appui et son soutien à d’autres pays africains.



Par ailleurs, l’ancienne présidente centrafricaine a soutenu que l’Afrique est victime de plusieurs conflits, mettant l’accent sur l'impératif des processus de reconstruction et de développement post-conflits.



"Il ne suffit pas d’instaurer la paix, mais il faut veiller à la consolider par un certain nombre de moyens, d’où l’intérêt de cette conférence qui nous permet de discuter de ces moyens, à savoir la sécurité collective, la réconciliation, les femmes et la jeunesse", a-t-elle dit.



Mme Samba-Panza a aussi souligné le caractère "destructeur" des conflits, faisant remarquer qu’en période de crise, le tissu économique est détruit, les activités commerciales sont suspendues et les secteurs de la santé et de l’éducation, entre autres secteurs, battent de l'aile.



"Dans un conflit, tout est remis à plat et les premières victimes sont les femmes, les enfants et les personnes vulnérables", a-t-elle déploré.



"Alors qu’il est facile de détruire, il est difficile de reconstruire", a poursuivi l’ex-présidente centrafricaine, estimant que la reconstruction requiert la fédération de toutes les énergies et la mobilisation des moyens humains et financiers, outre la consolidation de la paix et de la réconciliation.



"La reconstruction post-conflit en Afrique" a été le thème de la 7ème édition de la Conférence annuelle sur la paix et la sécurité en Afrique du PCNS, un rendez-vous annuel qui vise à analyser les enjeux de paix et de sécurité en Afrique, en se focalisant sur les atouts, l'histoire et les capacités pour surmonter les défis actuels.



Par Soundousse Benaboud (MAP)