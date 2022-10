Casablanca fin prête pour son MIC

29/10/2022

Après une longue absence en raison de la pandémie de Covid-19, le Marathon international de Casablanca fait son retour ce dimanche pour une 13ème édition sous le signe du partage et de la découverte de la métropole.



Le MIC 2022, qui verra la présence de 6000 participants, propose 3 épreuves majeures: le marathon (42 km), le semi-marathon (21 km) et la course relais (10 km). Les enfants seront également de la partie lors de la "Kids Run".



Le complexe Mohammed V sera le point de départ et d’arrivée et le parcours proposé cette année traversera les différentes artères de Casablanca, commençant par le Boulevard Ghandi, le Boulevard de l'océan Pacifique, en passant par la Route Sidi Abderrahmane, vers le Boulevard de l’océan Atlantique, le Boulevard de la Corniche, le Boulevard Sidi Mohammed Ben Abdellah et l’Avenue des FAR ou encore l’Avenue Pasteur.