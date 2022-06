Casablanca en fête

01/06/2022

Une ambiance festive a régné dans la ville de Casablanca, dans la nuit du lundi au mardi, suite à la victoire (2-0) du Wydad en finale de la Ligue des champions d'Afrique de football, aux dépens d’Al Ahly du Caire. Dans un complexe sportif Mohammed V complétement acquis à leur cause, les Rouges ont remporté leur troisième titre, après ceux de 1992 et 2017, semant la joie parmi leurs supporters, aussi bien à Casablanca qu’ailleurs. Ainsi, dès le sifflet final du Sud-Africain Victor Gomes, un vrai festival jovial a éclaté au "stade d’Honneur", pour ensuite s’emparer de la capitale économique et d’autres villes du Royaume. Dans les quartiers de Casablanca, notamment ceux connus comme les antres du WAC, ainsi que dans les principales artères de la ville, ont retenti les chants et slogans des fans, alors que les couleurs du Wydad ont dominé le décor. De même, des cortèges interminables de véhicules et de motos ont défilé en cette soirée mémorable, laissant libre cours à leur klaxon, avec en toile de fond les drapeaux aux couleurs du Wydad et des slogans à la gloire de cette performance historique. Cette rencontre a été précédée d’une mobilisation inédite des composantes du Wydad de Casablanca, notamment les supporters qui ont entamé tôt la mise en place de tifos dignes de cet événement sportif et de l’histoire et la stature du WAC, avec la volonté de contribuer à la réussite de cette fête sportive. Avec cette victoire, le Wydad réédite l’exploit de 2017, quand les Rouge et Blanc avaient remporté leur deuxième sacre continental au détriment d'Al Ahly.