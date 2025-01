Casablanca au cœur des défis de la santé infantile

Clôture des travaux du premier Congrès africain de pédiatrie

13/01/2025

Le Prix africain de pédiatrie Dr Abdellatif Berrada

a été attribué à Diawara Idrissa,

professeur de microbiologie et de biologie moléculaire à l'UM6SS

La ville de Casablanca a abrité le premier Congrès africain de pédiatrie, dont les travaux se sont achevés dimanche 12 janvier, après trois jours d’intenses échanges autour des thématiques cruciales liées à la santé des nouveau-nés, nourrissons et enfants.Jumelé au XXVIème Congrès annuel Dr Haj Driss Benjelloun, cet événement scientifique a été organisé par l'Association casablancaise des pédiatres du secteur privé (ACPP), sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI.La séance inaugurale de ce congrès scientifique s’est tenue vendredi dernier en début de soirée, en présence de nombreux présidents de sociétés africaines de pédiatrie, représentant leurs pays respectifs dont le Pr Ndeye Ramatoulaye Diagne, présidente de la Société sénégalaise de pédiatrie.Y ont également pris part, la présidente de l’Association des pédiatres d’Afrique noire francophone, Pr Mariam Sylla, le président des associations unies des pédiatres du monde (Joseph Haddad), le président de la Société mondiale de pédiatrie et celui de l’Association des pédiatres de langue française, regroupant plus de 30 pays.Trois jours durant, les participants ont échangé et partagé leurs expériences sur diverses thématiques à travers des ateliers, symposiums et tables rondes consacrés à des thématiques variées (allergologie, infectiologie, néonatalogie, vaccinologie, dermatologie, pneumologie, neurologie, nutrition, etc.).Précisons que cette première édition a été organisée en partenariat avec le ministère de la Santé et de la Protection sociale et la Fondation Mohammed VI pour les sciences et la santé.Les praticiens venus du Maroc, d’Afrique et d’ailleurs se sont également penchée sur les avancées médicales et problématiques épidémiologiques ainsi que sur les défis en lien avec la santé infantile et pédiatrique sur le continent africain.Les échanges entre les pédiatres des pays du Maghreb et d’Afrique subsaharienne existent depuis longtemps. Mais alors, pourquoi avoir attendu aussi longtemps pour mettre sur pied cette initiative louable pour la santé des nouveau-nés, nourrissons et enfants du continent ?Effectivement, « nous avons toujours collaboré avec nos amis africains. Aujourd’hui, nous avons estimé que le moment était venu d’organiser ce premier congrès, car nous étions tous prêts à nous lancer et à prendre notre destin en main, en tant qu’Africains », a confié Dr. Afif My Saïd, co-président du premier congrès africain de pédiatrie avec le Pr. Adnaoui Mohamed, et le président de l'Association casablancaise des pédiatres privés (ACPP).Venu de Libreville au Gabon pour prendre part à ce congrès, le Pr Simon Jonas Ategbo, pédiatre et président de la Société gabonaise de pédiatrie, a pour sa part souligné les enjeux de cette initiative : « Ce premier congrès africain a pour objectif essentiel de mutualiser les efforts des différentes sociétés africaines de pédiatrie », a-t-il confié.Aussi, a-t-il poursuivi, « en Afrique noire francophone, nous avons déjà une association qui regroupe toutes les sociétés de pédiatrie. Il en va de même pour les pays du Maghreb. Il est clair que nous partageons les mêmes thématiques et faisons face aux mêmes problématiques. Il est donc nécessaire d’harmoniser nos pratiques et nos approches pour le bien-être des enfants africains ».Il est à noter que cet événement a été marqué par le lancement du Prix africain de la santé "Dr Abdellatif Berrada" d’un montant de 40.000 DHS. Pour cette première édition, il a été décerné à Idrissa Diawara, professeur de microbiologie et de biologie moléculaire à l'Université Mohammed VI des sciences et de la santé (relevant de la Fondation Mohammed VI des sciences et de la santé).«Je dédie cette reconnaissance à tout notre laboratoire, à toutes nos équipes, ainsi qu’à tous mes maîtres. Je tiens à remercier chaleureusement le personnel et les membres de l’équipe du laboratoire de microbiologie du CHU IBN Rochd, ainsi que ceux de notre laboratoire de microbiologie infectiologique et allergologique pédiatrique de l’hôpital Cheikh Khalifa et de l’Université Mohammed VI», a-t-il déclaré.«Nous savons que la microbiologie a connu des avancées remarquables ces dernières années, notamment grâce aux nouvelles techniques développées. Nos recherches appliquées à la pédiatrie infectieuse ont permis de mettre en place des outils de surveillance génomique pour évaluer l’impact des vaccins conjugués anti-pneumococciques.Ce travail, qui a mobilisé beaucoup efforts, est aujourd’hui honoré par ce prix », a-t-il confié.Créée en 1993 par un groupe de pédiatres, l’Association casablancaise des pédiatres privés de Casablanca (ACPP) vise, entre autres, à resserrer entre ses membres les liens d'amitié et de confraternité, faciliter l'échange d'informations à caractère scientifique ou professionnel, établir des contacts avec d'autres Associations nationales ou internationales de médecins pédiatres d'organisations scientifiques ainsi qu’à contribuer au progrès et au développement des questions scientifiques ou professionnelles relevant de leurs activités.Les membres de cette association à but non lucratif « sont représentés par l’ensemble des pédiatres exerçant en secteur libéral dans la wilaya du Grand Casablanca », souligne l’ACPP.Comme nous le savons tous, Sa Majesté le Roi, que Dieu L’assiste, accorde une importance particulière à la coopération Sud-Sud. Ce congrès s’inscrit pleinement dans cette vision Royale, et nous ne pouvons qu’être fiers de notre pays, qui accueille cette première édition.Deux réalisations majeures marqueront cet événement. Premièrement, la création de l’Association africaine de pédiatrie, dont la première présidence sera assurée par le Maroc. Deuxièmement, l’attribution du Prix africain de pédiatrie, qui symbolise la coopération solide entre les pédiatres marocains et leurs confrères africains.**J'ai l'honneur de recevoir ce premier prix décerné pour la promotion de la recherche. Ce prix est une grande fierté, non seulement pour moi, mais aussi pour notre équipe et tout notre écosystème scientifique. Je dédie également cette distinction à tous les jeunes chercheurs qui, aujourd'hui, contribuent au rayonnement de la science, en particulier dans le domaine de l'infectiologie pédiatrique.Je voudrais exprimer ma profonde gratitude au professeur Khalid Zerouali. Bien qu’il ne soit plus parmi nous, paix à son âme, il a joué un rôle déterminant dans la réalisation de ce projet. Ce prix est aussi le reflet de son héritage scientifique et humain.A.B